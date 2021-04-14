مكة.. الدفاع المدني يحذّر من أمطار ونشاط في الرياح تضرب 8 محافظات

"القرني" دعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وتجنّب مجاري الأودية والسيول

تفاعلت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة مع الإنذار الوارد إليها من هيئة الأرصاد وحماية البيئة حول تعرّض عدة محافظات بالمنطقة إلى هطول أمطار ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد والسيول؛ داعية إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد، ومصحوبة أيضًا بسيول على كل من: (الخرمة، ورنية، وتربة، والمويه) من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم؛ مشيرًا إلى أن الإنذار تَضَمّن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على كل من: (الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم)؛ وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة السابعة من مساء اليوم.

ودعا القرني إلى متابعة تقارير ‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة.

‎وأهاب بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمجازفة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.