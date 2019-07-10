القيادة تهنئ رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

تمنت له الصحة والسعادة ولشعبه اطراد الازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس خالتما باتولغا؛ رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس خالتما باتولغا؛ رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.