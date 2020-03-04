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عقب لقائه "نتنياهو" .. جنرال إسرائيلي قيد الحجر الصحي بسبب "كورونا"

هل صافحه أثناء المشاورات؟ الاجتماع عُقد بتاريخ 23 فبراير الماضي

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ الشهر الماضي، مع مسؤول بارز في جيش الاحتلال الإسرائيلي تم وضعه لاحقاً قيد الحجر الصحي، في إطار جهود ردع تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": رئيس قسم العمليات في الجيش، الجنرال أهارون حاليوا؛ شارك يوم 23 فبراير في مشاورات أمنية على أرفع مستوى برئاسة نتنياهو؛ وبحضور وزير الدفاع نفتالي بينيت؛ ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي.

وجاء هذا الاجتماع بعد أيام من عودة الجنرال من رحلة خاصة إلى إيطاليا؛ إحدى أكبر بؤر انتشار الفيروس المستجد في العالم.

وأضافت الصحيفة: في 26 فبراير أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية أمراً يطلب من جميع العائدين من إيطاليا وعدة دول أخرى تفشى فيها الفيروس، وضع أنفسهم قيد الحجر الصحي المنزلي.

وأكّد جيش الاحتلال أن الجنرال "حاليوا"؛ لا يزال منذ ذلك الحين قيد الحجر الذي من المتوقع أن ينتهي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

من جانبه، أعلن مكتب "نتنياهو"؛ أن رئيس الوزراء غير ملزم بالخضوع للحجر بموجب تعليمات الوزارة.

ولفتت الصحيفة إلى أن "نتنياهو" لم يصافح الجنرال في أثناء تلك المشاورات، ولم يلاحظ هناك أيّ اتصال جسدي بينهما.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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عقب لقائه "نتنياهو" .. جنرال إسرائيلي قيد الحجر الصحي بسبب "كورونا"
سبق

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ الشهر الماضي، مع مسؤول بارز في جيش الاحتلال الإسرائيلي تم وضعه لاحقاً قيد الحجر الصحي، في إطار جهود ردع تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": رئيس قسم العمليات في الجيش، الجنرال أهارون حاليوا؛ شارك يوم 23 فبراير في مشاورات أمنية على أرفع مستوى برئاسة نتنياهو؛ وبحضور وزير الدفاع نفتالي بينيت؛ ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي.

وجاء هذا الاجتماع بعد أيام من عودة الجنرال من رحلة خاصة إلى إيطاليا؛ إحدى أكبر بؤر انتشار الفيروس المستجد في العالم.

وأضافت الصحيفة: في 26 فبراير أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية أمراً يطلب من جميع العائدين من إيطاليا وعدة دول أخرى تفشى فيها الفيروس، وضع أنفسهم قيد الحجر الصحي المنزلي.

وأكّد جيش الاحتلال أن الجنرال "حاليوا"؛ لا يزال منذ ذلك الحين قيد الحجر الذي من المتوقع أن ينتهي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

من جانبه، أعلن مكتب "نتنياهو"؛ أن رئيس الوزراء غير ملزم بالخضوع للحجر بموجب تعليمات الوزارة.

ولفتت الصحيفة إلى أن "نتنياهو" لم يصافح الجنرال في أثناء تلك المشاورات، ولم يلاحظ هناك أيّ اتصال جسدي بينهما.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
01:56 PM

عقب لقائه "نتنياهو" .. جنرال إسرائيلي قيد الحجر الصحي بسبب "كورونا"

هل صافحه أثناء المشاورات؟ الاجتماع عُقد بتاريخ 23 فبراير الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,906

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ الشهر الماضي، مع مسؤول بارز في جيش الاحتلال الإسرائيلي تم وضعه لاحقاً قيد الحجر الصحي، في إطار جهود ردع تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": رئيس قسم العمليات في الجيش، الجنرال أهارون حاليوا؛ شارك يوم 23 فبراير في مشاورات أمنية على أرفع مستوى برئاسة نتنياهو؛ وبحضور وزير الدفاع نفتالي بينيت؛ ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي.

وجاء هذا الاجتماع بعد أيام من عودة الجنرال من رحلة خاصة إلى إيطاليا؛ إحدى أكبر بؤر انتشار الفيروس المستجد في العالم.

وأضافت الصحيفة: في 26 فبراير أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية أمراً يطلب من جميع العائدين من إيطاليا وعدة دول أخرى تفشى فيها الفيروس، وضع أنفسهم قيد الحجر الصحي المنزلي.

وأكّد جيش الاحتلال أن الجنرال "حاليوا"؛ لا يزال منذ ذلك الحين قيد الحجر الذي من المتوقع أن ينتهي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

من جانبه، أعلن مكتب "نتنياهو"؛ أن رئيس الوزراء غير ملزم بالخضوع للحجر بموجب تعليمات الوزارة.

ولفتت الصحيفة إلى أن "نتنياهو" لم يصافح الجنرال في أثناء تلك المشاورات، ولم يلاحظ هناك أيّ اتصال جسدي بينهما.

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