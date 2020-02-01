تتهاوى 6 درجات .. "الحصيني": "الباردة السادسة" تضرب معظم المملكة .. الصفر هنا!

رياح متوسطة إلى شبه قوية وغبار خفيف وأجواء غائمة جزئياً .. يقول: إلا أن يصرفها الله

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن يطرأ اليوم السبت انخفاضٌ في درجات الحرارة على مناطق المملكة والخليج لتكون بين 4 و6 درجات، مع وصول الموجة الباردة السادسة منذ دخول شتاء هذا العام مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية وغبار معظمه خفيف، "إلا أن يصرفه الله" تشمل: المنطقة الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ثم القصيم والرياض والشرقية ونجران من ليلة الأحد ونهاره والمرتفعات الغربية والجنوبية.

وأضاف "الحصيني"؛ في تغريدات متتابعة له على حسابه بـ "تويتر"، أنه من المتوقع أن تراوح الصغرى بين صفر و"5" درجات على الشمالية، وعلى الوسطى بين "2" و"7" درجات، والشرقية بين "10" و"7" درجات، فيما تراوح في مكة المكرّمة بين "15" و"20" درجة، والمدينة المنوّرة بين "7" و"13"، ونجران بين "10" و"13" درجة للصغرى، وجازان بين "23" و"25".

وتوقع أن تكون أجواء اليوم السبت غائمة جزئياً مع فرصة سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والشرقية؛ بما فيها العاصمة بنسبة 10%.