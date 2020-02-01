النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تتهاوى 6 درجات .. "الحصيني": "الباردة السادسة" تضرب معظم المملكة .. الصفر هنا!

رياح متوسطة إلى شبه قوية وغبار خفيف وأجواء غائمة جزئياً .. يقول: إلا أن يصرفها الله

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن يطرأ اليوم السبت انخفاضٌ في درجات الحرارة على مناطق المملكة والخليج لتكون بين 4 و6 درجات، مع وصول الموجة الباردة السادسة منذ دخول شتاء هذا العام مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية وغبار معظمه خفيف، "إلا أن يصرفه الله" تشمل: المنطقة الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ثم القصيم والرياض والشرقية ونجران من ليلة الأحد ونهاره والمرتفعات الغربية والجنوبية.

وأضاف "الحصيني"؛ في تغريدات متتابعة له على حسابه بـ "تويتر"، أنه من المتوقع أن تراوح الصغرى بين صفر و"5" درجات على الشمالية، وعلى الوسطى بين "2" و"7" درجات، والشرقية بين "10" و"7" درجات، فيما تراوح في مكة المكرّمة بين "15" و"20" درجة، والمدينة المنوّرة بين "7" و"13"، ونجران بين "10" و"13" درجة للصغرى، وجازان بين "23" و"25".

وتوقع أن تكون أجواء اليوم السبت غائمة جزئياً مع فرصة سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والشرقية؛ بما فيها العاصمة بنسبة 10%.

انخفاض درجات الحرارة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تتهاوى 6 درجات .. "الحصيني": "الباردة السادسة" تضرب معظم المملكة .. الصفر هنا!
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن يطرأ اليوم السبت انخفاضٌ في درجات الحرارة على مناطق المملكة والخليج لتكون بين 4 و6 درجات، مع وصول الموجة الباردة السادسة منذ دخول شتاء هذا العام مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية وغبار معظمه خفيف، "إلا أن يصرفه الله" تشمل: المنطقة الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ثم القصيم والرياض والشرقية ونجران من ليلة الأحد ونهاره والمرتفعات الغربية والجنوبية.

وأضاف "الحصيني"؛ في تغريدات متتابعة له على حسابه بـ "تويتر"، أنه من المتوقع أن تراوح الصغرى بين صفر و"5" درجات على الشمالية، وعلى الوسطى بين "2" و"7" درجات، والشرقية بين "10" و"7" درجات، فيما تراوح في مكة المكرّمة بين "15" و"20" درجة، والمدينة المنوّرة بين "7" و"13"، ونجران بين "10" و"13" درجة للصغرى، وجازان بين "23" و"25".

وتوقع أن تكون أجواء اليوم السبت غائمة جزئياً مع فرصة سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والشرقية؛ بما فيها العاصمة بنسبة 10%.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
12:12 PM

تتهاوى 6 درجات .. "الحصيني": "الباردة السادسة" تضرب معظم المملكة .. الصفر هنا!

رياح متوسطة إلى شبه قوية وغبار خفيف وأجواء غائمة جزئياً .. يقول: إلا أن يصرفها الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
16,636

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن يطرأ اليوم السبت انخفاضٌ في درجات الحرارة على مناطق المملكة والخليج لتكون بين 4 و6 درجات، مع وصول الموجة الباردة السادسة منذ دخول شتاء هذا العام مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية وغبار معظمه خفيف، "إلا أن يصرفه الله" تشمل: المنطقة الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ثم القصيم والرياض والشرقية ونجران من ليلة الأحد ونهاره والمرتفعات الغربية والجنوبية.

وأضاف "الحصيني"؛ في تغريدات متتابعة له على حسابه بـ "تويتر"، أنه من المتوقع أن تراوح الصغرى بين صفر و"5" درجات على الشمالية، وعلى الوسطى بين "2" و"7" درجات، والشرقية بين "10" و"7" درجات، فيما تراوح في مكة المكرّمة بين "15" و"20" درجة، والمدينة المنوّرة بين "7" و"13"، ونجران بين "10" و"13" درجة للصغرى، وجازان بين "23" و"25".

وتوقع أن تكون أجواء اليوم السبت غائمة جزئياً مع فرصة سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والشرقية؛ بما فيها العاصمة بنسبة 10%.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,175
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,315
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,727
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,371

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة