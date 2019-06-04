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طقس أول أيام العيد.. رياح سطحية وأتربة على هذه المناطق

‏الأرصاد: لا تزال الفرصة مهيّأة لتكوّن سحب ممطرة على المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود: الشمالية، الشرقية، القصيم، والرياض، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتَي الجوف وحائل.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس أول أيام العيد.. رياح سطحية وأتربة على هذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود: الشمالية، الشرقية، القصيم، والرياض، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتَي الجوف وحائل.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
08:23 AM

طقس أول أيام العيد.. رياح سطحية وأتربة على هذه المناطق

‏الأرصاد: لا تزال الفرصة مهيّأة لتكوّن سحب ممطرة على المرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
5,048

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود: الشمالية، الشرقية، القصيم، والرياض، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتَي الجوف وحائل.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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