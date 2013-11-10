"حساب المواطن": إيداع الدفعة 24 بدأ ويستمر على مدار اليوم

دعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج

بدأ "حساب المواطن"، اليوم الأحد، إيداع الدفعة 24 المخصصة لشهر نوفمبر.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر" في وقت مبكر من صباح الأحد: بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في "حساب المواطن"، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

يُذكر أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال؛ منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.