بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" "871" مخالفة خلال المدة من 16/ 4/ 1443هـ حتى 22/ 4/ 1443هـ. وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ"269"، ومنطقة الرياض بـ"217"، ومنطقة المدينة المنورة بـ"181"، تلتها منطقة حائل بـ"118"، ثم المنطقة الشرقية بـ"39"، ومنطقة تبوك بـ"33"، ومنطقة الباحة بـ"8"، ومنطقة عسير بـ"5"، ومنطقة القصيم بمخالفة واحدة، ودون مخالفات في منطقة جازان ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف ومنطقة نجران. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

"871" إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا.. خلال أسبوع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-28 بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" "871" مخالفة خلال المدة من 16/ 4/ 1443هـ حتى 22/ 4/ 1443هـ.



وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ"269"، ومنطقة الرياض بـ"217"، ومنطقة المدينة المنورة بـ"181"، تلتها منطقة حائل بـ"118"، ثم المنطقة الشرقية بـ"39"، ومنطقة تبوك بـ"33"، ومنطقة الباحة بـ"8"، ومنطقة عسير بـ"5"، ومنطقة القصيم بمخالفة واحدة، ودون مخالفات في منطقة جازان ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف ومنطقة نجران.



وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443 04:35 PM

اخر تعديل 28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443 08:29 PM

"871" إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا.. خلال أسبوع منطقة مكة تسجل العدد الأعلى بـ"269" والرياض "217" والمدينة "181"





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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" "871" مخالفة خلال المدة من 16/ 4/ 1443هـ حتى 22/ 4/ 1443هـ.



وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ"269"، ومنطقة الرياض بـ"217"، ومنطقة المدينة المنورة بـ"181"، تلتها منطقة حائل بـ"118"، ثم المنطقة الشرقية بـ"39"، ومنطقة تبوك بـ"33"، ومنطقة الباحة بـ"8"، ومنطقة عسير بـ"5"، ومنطقة القصيم بمخالفة واحدة، ودون مخالفات في منطقة جازان ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف ومنطقة نجران.



وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.