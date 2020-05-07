ملتقى سعودي يدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة جائحة كورونا

يستهدف تشخيص الوضع الراهن للتداعيات الصحية والتأهيلية والتعليمية

تستعد جمعية (إرادة) بالجبيل لتنظيم أعمال الملتقى السعودي افتراضياً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، بعد غدٍ (السبت) ولمدة ثلاثة أيام.



ويأتي الملتقى برعاية الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة د.هشام الحيدري، وبحضور العديد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية وخبراء من مؤسسات أكاديمية وبحثية وطنية لمناقشة سبل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا المستجد.



وبحسب المدير العام للجمعية عبداللطيف الحربي، يهدف الملتقى إلى تشخيص الوضع الراهن للتداعيات الصحية والتأهيلية والتعليمية على الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوعية الجهات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتدابير الوقائية من الآثار المتوقعة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى توحيد وإبراز دور الجهات التي ترعى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أزمة فيروس كورونا. وتفعيل الأدوات والمنهجيات المتطورة للتعامل مع الأزمة.



وأضاف الحربي أن الملتقى سيقام عن بعد لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة 16-18 رمضان 1441هـ بواقع 3 جلسات حوارية حول التكامل بين أدوار الجهات الحكومية وأدوار جهات القطاع الثالث لدعم ذوي الإعاقة خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى برامج المسؤولية الاجتماعية الداعمة، ودور المختصين في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمواجهة فيروس كورونا.



و أكد الحربي أن "لملتقى السعودي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة فيروس كورونا يأتي لإبراز الجهود الوطنية وعرض أهم التجارب والمبادرات الفاعلة، وتفعيل الأدوات والمنهجيات المتطورة للتعامل مع الأزمة".



وللتسجيل وحضور أعمال الملتقى السعودي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع مناطق المملكة على الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKCFnN83caWUwExKr2tcOKoONdRr-5QgeZhxi73-QiVVixHA/viewform