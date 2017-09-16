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القصاص من مواطن أنهى خلافه مع آخر بطعنات سكين قاتلة بالطائف

حكم أصدرته المحكمة الجزائية وأيّدته "الاستئناف والعليا" ونفذته "الداخلية"

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في محافظة الطائف كان قد أقدم على قتل مواطن اخر وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانٍ في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاص فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكمْ تَتَّقونَ}.

أقدم ضيف الله بن عطا الله بن عطية السفياني -سعودي الجنسية- على قتل مساعد بن عايض بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ضيف الله بن عطا الله بن عطية السفياني اليوم الاثنين 17/ 1/ 1441هـ في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .. والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصاص من مواطن أنهى خلافه مع آخر بطعنات سكين قاتلة بالطائف
سبق

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في محافظة الطائف كان قد أقدم على قتل مواطن اخر وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانٍ في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاص فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكمْ تَتَّقونَ}.

أقدم ضيف الله بن عطا الله بن عطية السفياني -سعودي الجنسية- على قتل مساعد بن عايض بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ضيف الله بن عطا الله بن عطية السفياني اليوم الاثنين 17/ 1/ 1441هـ في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .. والله الهادي إلى سواء السبيل.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
03:47 PM

القصاص من مواطن أنهى خلافه مع آخر بطعنات سكين قاتلة بالطائف

حكم أصدرته المحكمة الجزائية وأيّدته "الاستئناف والعليا" ونفذته "الداخلية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في محافظة الطائف كان قد أقدم على قتل مواطن اخر وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانٍ في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاص فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكمْ تَتَّقونَ}.

أقدم ضيف الله بن عطا الله بن عطية السفياني -سعودي الجنسية- على قتل مساعد بن عايض بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ضيف الله بن عطا الله بن عطية السفياني اليوم الاثنين 17/ 1/ 1441هـ في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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