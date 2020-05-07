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"كلنا إخوان وكلنا مسلمين".. هكذا رد الملك عبدالعزيز  على حسن البنا

الباحث "العامر" لقناة "الرسالة": الحج كان فرصةً للإخوان المسلمين

أكد الباحث في الجماعات الإسلامية بدر العامر أن تنظيم الإخوان المسلمين هو البؤرة التي خرجت منها بقية التنظيمات الإرهابية.

وقال: أسامة بن لادن تعرف على محمد قطب وعبدالله عزام من منهج الثقافة الإسلامية عندما كان طالباً جامعياً وتطورت لديه الأفكار.

وأضاف أنهم يرتكزون على مفهوم الجهاد ليكون فرض عين، وعقاب من ينشق عن الجماعة الهجران مثلما حصل مع الشيخ محمد الغزالي عندما أُقصي،وناقش "العامر" سلوكيات تنظيم الإخوان وكيف يديرون الأعمال وينشرون الأفكار،وعرّج على ماذكره الأمير نايف بن عبدالعزيز بأنهم أساس البلاء.

وأردف "العامر" في حديثه لقناة "الرسالة": يذكر حسن البنا أن في سنة تأسيس المملكة جاءه حافظ وهبة وهو مستشار الخارجية السعودية وأراد الذهاب لمصر ليأتي بمعلمين والتقى حسن البنا الذي رفض أن يحضر للسعودية على أن يكون مجرد موظف بل لابد أن يكون صاحب فكرة.

وتابع: للإخوان منذ بداية تأسيس الحركة فكرة التوسع وكانوا يتقربون من قادة العالم الإسلامي خاصة المملكة والخليج عامة لأنها منجم لهم لجمع الأموال، فحسن البناء كان حريصاً على الحج كل عام ليلتقي أفراد التنظيم من كل الدول.

وقال "العامر": عندما حج حسن البناء ١٩٣٩ قابل الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله، وقال نريد أن نؤسس جماعة للإخوان المسلمين فرد عليه الملك رداً مؤدباً يعكس شخصية سياسية نبيهة قائلاً: "كلنا إخوان وكلنا مسلمين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كلنا إخوان وكلنا مسلمين".. هكذا رد الملك عبدالعزيز  على حسن البنا
سبق

أكد الباحث في الجماعات الإسلامية بدر العامر أن تنظيم الإخوان المسلمين هو البؤرة التي خرجت منها بقية التنظيمات الإرهابية.

وقال: أسامة بن لادن تعرف على محمد قطب وعبدالله عزام من منهج الثقافة الإسلامية عندما كان طالباً جامعياً وتطورت لديه الأفكار.

وأضاف أنهم يرتكزون على مفهوم الجهاد ليكون فرض عين، وعقاب من ينشق عن الجماعة الهجران مثلما حصل مع الشيخ محمد الغزالي عندما أُقصي،وناقش "العامر" سلوكيات تنظيم الإخوان وكيف يديرون الأعمال وينشرون الأفكار،وعرّج على ماذكره الأمير نايف بن عبدالعزيز بأنهم أساس البلاء.

وأردف "العامر" في حديثه لقناة "الرسالة": يذكر حسن البنا أن في سنة تأسيس المملكة جاءه حافظ وهبة وهو مستشار الخارجية السعودية وأراد الذهاب لمصر ليأتي بمعلمين والتقى حسن البنا الذي رفض أن يحضر للسعودية على أن يكون مجرد موظف بل لابد أن يكون صاحب فكرة.

وتابع: للإخوان منذ بداية تأسيس الحركة فكرة التوسع وكانوا يتقربون من قادة العالم الإسلامي خاصة المملكة والخليج عامة لأنها منجم لهم لجمع الأموال، فحسن البناء كان حريصاً على الحج كل عام ليلتقي أفراد التنظيم من كل الدول.

وقال "العامر": عندما حج حسن البناء ١٩٣٩ قابل الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله، وقال نريد أن نؤسس جماعة للإخوان المسلمين فرد عليه الملك رداً مؤدباً يعكس شخصية سياسية نبيهة قائلاً: "كلنا إخوان وكلنا مسلمين".

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
05:48 PM

"كلنا إخوان وكلنا مسلمين".. هكذا رد الملك عبدالعزيز  على حسن البنا

الباحث "العامر" لقناة "الرسالة": الحج كان فرصةً للإخوان المسلمين

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بدر العتيبي - الرياض
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أكد الباحث في الجماعات الإسلامية بدر العامر أن تنظيم الإخوان المسلمين هو البؤرة التي خرجت منها بقية التنظيمات الإرهابية.

وقال: أسامة بن لادن تعرف على محمد قطب وعبدالله عزام من منهج الثقافة الإسلامية عندما كان طالباً جامعياً وتطورت لديه الأفكار.

وأضاف أنهم يرتكزون على مفهوم الجهاد ليكون فرض عين، وعقاب من ينشق عن الجماعة الهجران مثلما حصل مع الشيخ محمد الغزالي عندما أُقصي،وناقش "العامر" سلوكيات تنظيم الإخوان وكيف يديرون الأعمال وينشرون الأفكار،وعرّج على ماذكره الأمير نايف بن عبدالعزيز بأنهم أساس البلاء.

وأردف "العامر" في حديثه لقناة "الرسالة": يذكر حسن البنا أن في سنة تأسيس المملكة جاءه حافظ وهبة وهو مستشار الخارجية السعودية وأراد الذهاب لمصر ليأتي بمعلمين والتقى حسن البنا الذي رفض أن يحضر للسعودية على أن يكون مجرد موظف بل لابد أن يكون صاحب فكرة.

وتابع: للإخوان منذ بداية تأسيس الحركة فكرة التوسع وكانوا يتقربون من قادة العالم الإسلامي خاصة المملكة والخليج عامة لأنها منجم لهم لجمع الأموال، فحسن البناء كان حريصاً على الحج كل عام ليلتقي أفراد التنظيم من كل الدول.

وقال "العامر": عندما حج حسن البناء ١٩٣٩ قابل الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله، وقال نريد أن نؤسس جماعة للإخوان المسلمين فرد عليه الملك رداً مؤدباً يعكس شخصية سياسية نبيهة قائلاً: "كلنا إخوان وكلنا مسلمين".

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