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"جموع المصلين" تشيع جثمان ضحية "كيلو 9" بالمدينة المنورة

مقيم سوداني عشريني التحق بوظيفة مؤقتة مطلع الشهر الماضي في مركز الخدمة

شيَّعت جموع المصلين بعد صلاة المغرب اليوم، بالمسجد النبوي الشريف، جثمان ضحية حادثة مدخل المدينة المنورة بكيلو "9"، ليُوارى في بقيع الغرقد، فيما شارك في التشييع عدد من ذوي الفقيد ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي وزملاء الفقيد في العمل.

والمتوفى مقيم من الجنسية السودانية، ويبلغ من العمر 25 عامًا، التحق في وظيفة مؤقتة في مطلع الشهر الماضي في مركز الخدمة بالكيلو 9، وعُرف عنه خدمته الدائمة لزملائه وانتظامه في أداء عمله بكل إخلاص وتفانٍ.

وقدم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة وزملاء الفقيد العزاء والمواساة لأسرته، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الحادث قد تسبب فيه أمس سقوط بركس وسور مؤقت تابع لإحدى الشركات، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عن أن السور تم وضعه على الأسفلت دون أساس له؛ ما يعني عدم ضمان حماية العاملين والممتلكات في أحد مراكز الخدمة، وقالت المصادر إن السور تم وضعه كحاجز بين طريق الهجرة والمركز الذي يتبع جهات حكومية عدة، وكان السبب الرئيس في الوفيات والإصابات التي وقعت.

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"جموع المصلين" تشيع جثمان ضحية "كيلو 9" بالمدينة المنورة
سبق

شيَّعت جموع المصلين بعد صلاة المغرب اليوم، بالمسجد النبوي الشريف، جثمان ضحية حادثة مدخل المدينة المنورة بكيلو "9"، ليُوارى في بقيع الغرقد، فيما شارك في التشييع عدد من ذوي الفقيد ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي وزملاء الفقيد في العمل.

والمتوفى مقيم من الجنسية السودانية، ويبلغ من العمر 25 عامًا، التحق في وظيفة مؤقتة في مطلع الشهر الماضي في مركز الخدمة بالكيلو 9، وعُرف عنه خدمته الدائمة لزملائه وانتظامه في أداء عمله بكل إخلاص وتفانٍ.

وقدم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة وزملاء الفقيد العزاء والمواساة لأسرته، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الحادث قد تسبب فيه أمس سقوط بركس وسور مؤقت تابع لإحدى الشركات، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عن أن السور تم وضعه على الأسفلت دون أساس له؛ ما يعني عدم ضمان حماية العاملين والممتلكات في أحد مراكز الخدمة، وقالت المصادر إن السور تم وضعه كحاجز بين طريق الهجرة والمركز الذي يتبع جهات حكومية عدة، وكان السبب الرئيس في الوفيات والإصابات التي وقعت.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
09:56 PM

"جموع المصلين" تشيع جثمان ضحية "كيلو 9" بالمدينة المنورة

مقيم سوداني عشريني التحق بوظيفة مؤقتة مطلع الشهر الماضي في مركز الخدمة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
3
14,838

شيَّعت جموع المصلين بعد صلاة المغرب اليوم، بالمسجد النبوي الشريف، جثمان ضحية حادثة مدخل المدينة المنورة بكيلو "9"، ليُوارى في بقيع الغرقد، فيما شارك في التشييع عدد من ذوي الفقيد ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي وزملاء الفقيد في العمل.

والمتوفى مقيم من الجنسية السودانية، ويبلغ من العمر 25 عامًا، التحق في وظيفة مؤقتة في مطلع الشهر الماضي في مركز الخدمة بالكيلو 9، وعُرف عنه خدمته الدائمة لزملائه وانتظامه في أداء عمله بكل إخلاص وتفانٍ.

وقدم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة وزملاء الفقيد العزاء والمواساة لأسرته، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الحادث قد تسبب فيه أمس سقوط بركس وسور مؤقت تابع لإحدى الشركات، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عن أن السور تم وضعه على الأسفلت دون أساس له؛ ما يعني عدم ضمان حماية العاملين والممتلكات في أحد مراكز الخدمة، وقالت المصادر إن السور تم وضعه كحاجز بين طريق الهجرة والمركز الذي يتبع جهات حكومية عدة، وكان السبب الرئيس في الوفيات والإصابات التي وقعت.

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