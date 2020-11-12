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الكويت تدين وتستنكر بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة السعودية بهولندا

أكدت وقوفها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الاعتداء الآثم والجبان يمثل انتهاكاً وتعدياً على كل الأعراف والقوانين الدولية، مشيرة إلى وقوف وتضامن دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.

الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت تدين وتستنكر بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة السعودية بهولندا
سبق

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الاعتداء الآثم والجبان يمثل انتهاكاً وتعدياً على كل الأعراف والقوانين الدولية، مشيرة إلى وقوف وتضامن دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
10:22 PM

الكويت تدين وتستنكر بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة السعودية بهولندا

أكدت وقوفها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الاعتداء الآثم والجبان يمثل انتهاكاً وتعدياً على كل الأعراف والقوانين الدولية، مشيرة إلى وقوف وتضامن دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.

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