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ضحايا كورونا.. 128 وفاة بالمكسيك و37 حالة بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 2690 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و128 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها أمس الأحد، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ ثلاثة ملايين و723235 إصابة والوفيات 282086.

وكانت قد قالت في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 37 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 312413 من ضمنهم 263557 حالة تم شفاؤها، و17695 حالة وفاة.

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ضحايا كورونا.. 128 وفاة بالمكسيك و37 حالة بمصر
سبق

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 2690 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و128 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها أمس الأحد، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ ثلاثة ملايين و723235 إصابة والوفيات 282086.

وكانت قد قالت في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 37 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 312413 من ضمنهم 263557 حالة تم شفاؤها، و17695 حالة وفاة.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
08:21 AM

ضحايا كورونا.. 128 وفاة بالمكسيك و37 حالة بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 2690 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و128 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها أمس الأحد، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ ثلاثة ملايين و723235 إصابة والوفيات 282086.

وكانت قد قالت في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 37 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 312413 من ضمنهم 263557 حالة تم شفاؤها، و17695 حالة وفاة.

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