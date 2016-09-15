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حالة الـ٨ ساعات.. الهطولات تُواعد ٤ مناطق

تُصحَب برياح سطحية نشطة وتسمر للثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على مناطق: (جازان، وعسير، ومكة المكرمة، والباحة).
وتشمل الحالة في جازان: (أحد المسارحة، والريث، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب)؛ فيما تشمل بعسير كلًّا من: (أبها، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)؛ بينما تشمل في مكة المكرمة كلًّا من: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان).
وفي الباحة، تشمل: (مدينة الباحة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر جميعها من الثانية عشرة ظهرًا للثامنة مساء اليوم.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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حالة الـ٨ ساعات.. الهطولات تُواعد ٤ مناطق
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على مناطق: (جازان، وعسير، ومكة المكرمة، والباحة).
وتشمل الحالة في جازان: (أحد المسارحة، والريث، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب)؛ فيما تشمل بعسير كلًّا من: (أبها، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)؛ بينما تشمل في مكة المكرمة كلًّا من: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان).
وفي الباحة، تشمل: (مدينة الباحة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر جميعها من الثانية عشرة ظهرًا للثامنة مساء اليوم.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
09:11 AM

حالة الـ٨ ساعات.. الهطولات تُواعد ٤ مناطق

تُصحَب برياح سطحية نشطة وتسمر للثامنة مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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13,058

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على مناطق: (جازان، وعسير، ومكة المكرمة، والباحة).
وتشمل الحالة في جازان: (أحد المسارحة، والريث، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب)؛ فيما تشمل بعسير كلًّا من: (أبها، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)؛ بينما تشمل في مكة المكرمة كلًّا من: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان).
وفي الباحة، تشمل: (مدينة الباحة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر جميعها من الثانية عشرة ظهرًا للثامنة مساء اليوم.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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