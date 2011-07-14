"الحازمي" يحتفل بزواجه في صبيا

احتفل خالد بن أحمد محمد الحازمي بزواجه من كريمة محمد بن أحمد الحازمي، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة صبيا، وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء.
"سبق" تهنئ "الحازمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبارك.
احتفل خالد بن أحمد محمد الحازمي بزواجه من كريمة محمد بن أحمد الحازمي، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة صبيا، وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء.
"سبق" تهنئ "الحازمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبارك.
احتفل خالد بن أحمد محمد الحازمي بزواجه من كريمة محمد بن أحمد الحازمي، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة صبيا، وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء.
"سبق" تهنئ "الحازمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبارك.
احتفل خالد بن أحمد محمد الحازمي بزواجه من كريمة محمد بن أحمد الحازمي، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة صبيا، وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء.
"سبق" تهنئ "الحازمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبارك.