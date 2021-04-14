النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القبض على شابين خالفا منع التجول بـ"ضمد" وإحالتهما للنيابة

صورا مقطع فيديو داخل "كرتون"

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، من تحديد هوية شاب ظهر في مقطع فيديو داخل "كرتون"، مخالفًا لقرار منع التجول، كما تم القبض على موثق المقطع.

وعلمت "سبق" أنه تم إحالة الشابين للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القبض على شابين خالفا منع التجول بـ"ضمد" وإحالتهما للنيابة
سبق

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، من تحديد هوية شاب ظهر في مقطع فيديو داخل "كرتون"، مخالفًا لقرار منع التجول، كما تم القبض على موثق المقطع.

وعلمت "سبق" أنه تم إحالة الشابين للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:46 PM

القبض على شابين خالفا منع التجول بـ"ضمد" وإحالتهما للنيابة

صورا مقطع فيديو داخل "كرتون"

A A A
فهد كاملي - جازان
8
16,111

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، من تحديد هوية شاب ظهر في مقطع فيديو داخل "كرتون"، مخالفًا لقرار منع التجول، كما تم القبض على موثق المقطع.

وعلمت "سبق" أنه تم إحالة الشابين للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,026
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,243

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة