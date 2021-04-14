القبض على شابين خالفا منع التجول بـ"ضمد" وإحالتهما للنيابة

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، من تحديد هوية شاب ظهر في مقطع فيديو داخل "كرتون"، مخالفًا لقرار منع التجول، كما تم القبض على موثق المقطع.
وعلمت "سبق" أنه تم إحالة الشابين للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، من تحديد هوية شاب ظهر في مقطع فيديو داخل "كرتون"، مخالفًا لقرار منع التجول، كما تم القبض على موثق المقطع.
وعلمت "سبق" أنه تم إحالة الشابين للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
فيروس كورونا الجديد منع التجول
تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، من تحديد هوية شاب ظهر في مقطع فيديو داخل "كرتون"، مخالفًا لقرار منع التجول، كما تم القبض على موثق المقطع.
وعلمت "سبق" أنه تم إحالة الشابين للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، من تحديد هوية شاب ظهر في مقطع فيديو داخل "كرتون"، مخالفًا لقرار منع التجول، كما تم القبض على موثق المقطع.
وعلمت "سبق" أنه تم إحالة الشابين للنيابة العامة بحكم الاختصاص.