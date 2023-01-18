"المانع" يحتفل بزفافه في الرياض

احتفل إبراهيم بن عبدالرحمن المانع، أحد منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بزواجه على كريمة إحدى الأسر، مساء الجمعة الماضي، في إحدى قاعات المناسبات بالخطامة.



تهانينا لـ"المانع"، ودعواتنا له بحياة سعيدة بإذن الله.



والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.