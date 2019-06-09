جسر الملك فهد يسجل ثاني أعلى رقم بتاريخه في عدد المسافرين

رابع وخامس أيام العيد ليومين متتاليين بعبور 245143 مسافراً

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تسجيل ثاني أعلى رقم بتاريخه في عدد المسافرين، وذلك في رابع وخامس أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر": في رابع وخامس أيام عيد الفطر المبارك جسر الملك فهد يسجل ثاني أعلى رقم بتاريخ الجسر في عدد المسافرين ليومين متتاليين بعبور 245143 مسافراً، وبفارق بسيط عن أعلى رقم 246266 مسافراً، الذي تمّ تسجيله يومَي 3-4 / 5 / 2019

وأضافت: فيما نجحت الجهود المبذولة من جميع الإدارات العاملة بالمملكتين في خفض المعدلات الزمنية لعبور مناطق الإجراءات رغم الأعداد الكبيرة من المسافرين، حيث بلغ المعدل الزمني للعبور في ساعات الذروة ٢٥ دقيقة باتجاه #البحرين و٣٩ دقيقة باتجاه السعودية.