النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جسر الملك فهد يسجل ثاني أعلى رقم بتاريخه في عدد المسافرين

رابع وخامس أيام العيد ليومين متتاليين بعبور 245143 مسافراً

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تسجيل ثاني أعلى رقم بتاريخه في عدد المسافرين، وذلك في رابع وخامس أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر": في رابع وخامس أيام عيد الفطر المبارك جسر الملك فهد يسجل ثاني أعلى رقم بتاريخ الجسر في عدد المسافرين ليومين متتاليين بعبور 245143 مسافراً، وبفارق بسيط عن أعلى رقم 246266 مسافراً، الذي تمّ تسجيله يومَي 3-4 / 5 / 2019

وأضافت: فيما نجحت الجهود المبذولة من جميع الإدارات العاملة بالمملكتين في خفض المعدلات الزمنية لعبور مناطق الإجراءات رغم الأعداد الكبيرة من المسافرين، حيث بلغ المعدل الزمني للعبور في ساعات الذروة ٢٥ دقيقة باتجاه #البحرين و٣٩ دقيقة باتجاه السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جسر الملك فهد يسجل ثاني أعلى رقم بتاريخه في عدد المسافرين
سبق

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تسجيل ثاني أعلى رقم بتاريخه في عدد المسافرين، وذلك في رابع وخامس أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر": في رابع وخامس أيام عيد الفطر المبارك جسر الملك فهد يسجل ثاني أعلى رقم بتاريخ الجسر في عدد المسافرين ليومين متتاليين بعبور 245143 مسافراً، وبفارق بسيط عن أعلى رقم 246266 مسافراً، الذي تمّ تسجيله يومَي 3-4 / 5 / 2019

وأضافت: فيما نجحت الجهود المبذولة من جميع الإدارات العاملة بالمملكتين في خفض المعدلات الزمنية لعبور مناطق الإجراءات رغم الأعداد الكبيرة من المسافرين، حيث بلغ المعدل الزمني للعبور في ساعات الذروة ٢٥ دقيقة باتجاه #البحرين و٣٩ دقيقة باتجاه السعودية.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
09:23 AM

جسر الملك فهد يسجل ثاني أعلى رقم بتاريخه في عدد المسافرين

رابع وخامس أيام العيد ليومين متتاليين بعبور 245143 مسافراً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,286

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تسجيل ثاني أعلى رقم بتاريخه في عدد المسافرين، وذلك في رابع وخامس أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر": في رابع وخامس أيام عيد الفطر المبارك جسر الملك فهد يسجل ثاني أعلى رقم بتاريخ الجسر في عدد المسافرين ليومين متتاليين بعبور 245143 مسافراً، وبفارق بسيط عن أعلى رقم 246266 مسافراً، الذي تمّ تسجيله يومَي 3-4 / 5 / 2019

وأضافت: فيما نجحت الجهود المبذولة من جميع الإدارات العاملة بالمملكتين في خفض المعدلات الزمنية لعبور مناطق الإجراءات رغم الأعداد الكبيرة من المسافرين، حيث بلغ المعدل الزمني للعبور في ساعات الذروة ٢٥ دقيقة باتجاه #البحرين و٣٩ دقيقة باتجاه السعودية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,423
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,247
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,347
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,068

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة