اتحاد "المواي تاي والبوكسينغ" يدشن أولى بطولات السيدات في الرياض.. الجمعة

ستقام على صالة استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة بمشاركة 28 لاعبة

يدشن الاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك والبوكسينغ بعد غدٍ الجمعة، أولى بطولات السيدات لمنافسة المواي تاي لجميع الفئات العمرية؛ حيث ستقام على صالة استاد الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض بمشاركة 28 لاعبة.

وأكد الاتحاد على جميع المشاركين والحضور أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للمحافظة على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا.