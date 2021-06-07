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غرفة الرياض.. "عسيري" تناقش مع لجنة الإعلام الرقمي تطوير القطاع

بحثا عدداً من القضايا ومجالات التعاون بين الجانبين

ناقش وفد من لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض برئاسة نائب رئيس اللجنة ريان الطعيمي؛ خلال لقائهم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء بنت منصور عسيري؛ عدداً من القضايا ومجالات التعاون بين الجانبين لتطوير قطاع الإعلام الرقمي.

وأوضح الطعيمي؛ أن اللقاء تطرق لبحث دور الطرفين والمساهمة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الهيئة لتطوير القطاع من خلال التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى أوجه التعاون في مجال تنظيم الإعلانات الرقمية وإصدار الأنظمة والتشريعات ووضع ضوابط تطوير العلاقات التعاقدية بين المؤسسات ووكالات الاعلان، وكذلك تنظيم سوق الإعلام الرقمي لضمان حقوق مقدمي الخدمة وحماية المتلقي والمستفيد.

وقال إن الاجتماع تطرق أيضا لمناقشة دور الهيئة بشكل أساسي في الجانب المتعلق بالتشريع ومنح التصاريح لمزاولي المهنة وتطوير التصنيف المهني في مجال الإعلام الرقمي، مبيناً أنه تم أيضاً بحث أوجه التعاون بين الطرفين في مجال الاثراء المعرفي لمزاولي المهنة والتوعية بالأنظمة ودور الهيئة في تطوير القطاع من خلال الدورات التدريبية والورش المتخصصة.

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غرفة الرياض.. "عسيري" تناقش مع لجنة الإعلام الرقمي تطوير القطاع
سبق

ناقش وفد من لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض برئاسة نائب رئيس اللجنة ريان الطعيمي؛ خلال لقائهم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء بنت منصور عسيري؛ عدداً من القضايا ومجالات التعاون بين الجانبين لتطوير قطاع الإعلام الرقمي.

وأوضح الطعيمي؛ أن اللقاء تطرق لبحث دور الطرفين والمساهمة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الهيئة لتطوير القطاع من خلال التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى أوجه التعاون في مجال تنظيم الإعلانات الرقمية وإصدار الأنظمة والتشريعات ووضع ضوابط تطوير العلاقات التعاقدية بين المؤسسات ووكالات الاعلان، وكذلك تنظيم سوق الإعلام الرقمي لضمان حقوق مقدمي الخدمة وحماية المتلقي والمستفيد.

وقال إن الاجتماع تطرق أيضا لمناقشة دور الهيئة بشكل أساسي في الجانب المتعلق بالتشريع ومنح التصاريح لمزاولي المهنة وتطوير التصنيف المهني في مجال الإعلام الرقمي، مبيناً أنه تم أيضاً بحث أوجه التعاون بين الطرفين في مجال الاثراء المعرفي لمزاولي المهنة والتوعية بالأنظمة ودور الهيئة في تطوير القطاع من خلال الدورات التدريبية والورش المتخصصة.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
12:29 PM

غرفة الرياض.. "عسيري" تناقش مع لجنة الإعلام الرقمي تطوير القطاع

بحثا عدداً من القضايا ومجالات التعاون بين الجانبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش وفد من لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض برئاسة نائب رئيس اللجنة ريان الطعيمي؛ خلال لقائهم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء بنت منصور عسيري؛ عدداً من القضايا ومجالات التعاون بين الجانبين لتطوير قطاع الإعلام الرقمي.

وأوضح الطعيمي؛ أن اللقاء تطرق لبحث دور الطرفين والمساهمة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الهيئة لتطوير القطاع من خلال التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى أوجه التعاون في مجال تنظيم الإعلانات الرقمية وإصدار الأنظمة والتشريعات ووضع ضوابط تطوير العلاقات التعاقدية بين المؤسسات ووكالات الاعلان، وكذلك تنظيم سوق الإعلام الرقمي لضمان حقوق مقدمي الخدمة وحماية المتلقي والمستفيد.

وقال إن الاجتماع تطرق أيضا لمناقشة دور الهيئة بشكل أساسي في الجانب المتعلق بالتشريع ومنح التصاريح لمزاولي المهنة وتطوير التصنيف المهني في مجال الإعلام الرقمي، مبيناً أنه تم أيضاً بحث أوجه التعاون بين الطرفين في مجال الاثراء المعرفي لمزاولي المهنة والتوعية بالأنظمة ودور الهيئة في تطوير القطاع من خلال الدورات التدريبية والورش المتخصصة.

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