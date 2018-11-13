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مع ساعات الصباح الأولى .. إسرائيل تجدّد غاراتها على قطاع غزة

قُتل أمس جرّاء القصف ثلاثة فلسطينيين ودُمرت ثمانية مبانٍ

تجدّدت الغارات الإسرائيلية في ساعات الصباح الأولى، الثلاثاء، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اعقاب إعلان مقتل إسرائيليَّيْن اثنيْن من جرّاء سقوط صاروخ على بناية في مدينة عسقلان.

كما قصفت الفصائل الفلسطينية مدينة أشكول الإسرائيلية بعدد من الصواريخ، وتمّ إطلاق صواريخ من غزة على سديروت وعسقلان.

يأتي هذا فيما قُتل أمس من جرّاء القصف ثلاثة فلسطينيين ودُمرت ثمانيةَ مبانٍ بشكلٍ كامل منها مقرٌ للأمن؛ والمعروف بمبنى "فندق الأمل"، إضافة الى مقر "فضائية الأقصى" التابعةَ لحركة حماس وفق "العربية نت".

هذا وأثار التصعيد الحاصل في قطاع غزة ردود فعل دولية مختلفة؛ فالأردن دان القصف الإسرائيلي داعياً إلى تحركٍ فوري لوقفه وحماية المدنيين، وشدّدت الناطقةُ باسم الحكومة جمانة غنيمات؛ على أن التصعيد لن يؤدي إلا لمزيدٍ من التوتر والصراع.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مع ساعات الصباح الأولى .. إسرائيل تجدّد غاراتها على قطاع غزة
سبق

تجدّدت الغارات الإسرائيلية في ساعات الصباح الأولى، الثلاثاء، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اعقاب إعلان مقتل إسرائيليَّيْن اثنيْن من جرّاء سقوط صاروخ على بناية في مدينة عسقلان.

كما قصفت الفصائل الفلسطينية مدينة أشكول الإسرائيلية بعدد من الصواريخ، وتمّ إطلاق صواريخ من غزة على سديروت وعسقلان.

يأتي هذا فيما قُتل أمس من جرّاء القصف ثلاثة فلسطينيين ودُمرت ثمانيةَ مبانٍ بشكلٍ كامل منها مقرٌ للأمن؛ والمعروف بمبنى "فندق الأمل"، إضافة الى مقر "فضائية الأقصى" التابعةَ لحركة حماس وفق "العربية نت".

هذا وأثار التصعيد الحاصل في قطاع غزة ردود فعل دولية مختلفة؛ فالأردن دان القصف الإسرائيلي داعياً إلى تحركٍ فوري لوقفه وحماية المدنيين، وشدّدت الناطقةُ باسم الحكومة جمانة غنيمات؛ على أن التصعيد لن يؤدي إلا لمزيدٍ من التوتر والصراع.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
08:26 AM

مع ساعات الصباح الأولى .. إسرائيل تجدّد غاراتها على قطاع غزة

قُتل أمس جرّاء القصف ثلاثة فلسطينيين ودُمرت ثمانية مبانٍ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجدّدت الغارات الإسرائيلية في ساعات الصباح الأولى، الثلاثاء، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اعقاب إعلان مقتل إسرائيليَّيْن اثنيْن من جرّاء سقوط صاروخ على بناية في مدينة عسقلان.

كما قصفت الفصائل الفلسطينية مدينة أشكول الإسرائيلية بعدد من الصواريخ، وتمّ إطلاق صواريخ من غزة على سديروت وعسقلان.

يأتي هذا فيما قُتل أمس من جرّاء القصف ثلاثة فلسطينيين ودُمرت ثمانيةَ مبانٍ بشكلٍ كامل منها مقرٌ للأمن؛ والمعروف بمبنى "فندق الأمل"، إضافة الى مقر "فضائية الأقصى" التابعةَ لحركة حماس وفق "العربية نت".

هذا وأثار التصعيد الحاصل في قطاع غزة ردود فعل دولية مختلفة؛ فالأردن دان القصف الإسرائيلي داعياً إلى تحركٍ فوري لوقفه وحماية المدنيين، وشدّدت الناطقةُ باسم الحكومة جمانة غنيمات؛ على أن التصعيد لن يؤدي إلا لمزيدٍ من التوتر والصراع.

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