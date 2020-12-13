الرئيس الجزائري يعلن أنه في طريقه للتعافي من الإصابة بكورونا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد: إنه في طريق التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة للرئيس تبون على حسابه في "تويتر" قال فيها:

"الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دومًا واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة".