الرئيس الجزائري يعلن أنه في طريقه للتعافي من الإصابة بكورونا
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد: إنه في طريق التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.
جاء ذلك في تغريدة للرئيس تبون على حسابه في "تويتر" قال فيها: "الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دومًا واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة".
الرئيس الجزائري يعلن أنه في طريقه للتعافي من الإصابة بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-12-13
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد: إنه في طريق التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.
جاء ذلك في تغريدة للرئيس تبون على حسابه في "تويتر" قال فيها: "الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دومًا واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة".
13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
06:56 PM
الرئيس الجزائري يعلن أنه في طريقه للتعافي من الإصابة بكورونا
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد: إنه في طريق التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.
جاء ذلك في تغريدة للرئيس تبون على حسابه في "تويتر" قال فيها: "الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دومًا واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة".