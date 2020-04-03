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التأمينات الاجتماعية: عدد المؤهلين للحصول على الدعم نحو  1.2 مليون شخص

لجنة مختصة ستراجع كل الحالات وتقرر مدى استحقاقها للدعم

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن آلية "ساند" تدعم الموظف وصاحب العمل، وأن عدد المؤهلين للحصول على الدعم نحو 1.2 مليون شخص.


وأكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن لجنة مختصة ستراجع كل الحالات وتقرر مدى استحقاقها للدعم.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ساند

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التأمينات الاجتماعية: عدد المؤهلين للحصول على الدعم نحو  1.2 مليون شخص
سبق

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن آلية "ساند" تدعم الموظف وصاحب العمل، وأن عدد المؤهلين للحصول على الدعم نحو 1.2 مليون شخص.


وأكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن لجنة مختصة ستراجع كل الحالات وتقرر مدى استحقاقها للدعم.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
04:03 PM

التأمينات الاجتماعية: عدد المؤهلين للحصول على الدعم نحو  1.2 مليون شخص

لجنة مختصة ستراجع كل الحالات وتقرر مدى استحقاقها للدعم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,851

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن آلية "ساند" تدعم الموظف وصاحب العمل، وأن عدد المؤهلين للحصول على الدعم نحو 1.2 مليون شخص.


وأكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن لجنة مختصة ستراجع كل الحالات وتقرر مدى استحقاقها للدعم.

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