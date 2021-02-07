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عميد السلك الدبلوماسي من الحرم: شُكرًا للمملكة على جهودها المُقدَّرة والمُميَّزة

غرَّد مؤكدًا أن مناسك العُمرة شهدت حُسن التنظيم باتخاذ احترازات مكافحة ‫كورونا

قدم سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة ضياء الدين بامخرمة الشكر وعظيم الامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود التي تبذلها لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، منوهًا بحجم الجهود والخدمات المقدمة في ظل جائحة كورونا والتي وصفها بالمميزة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، بعث بها من صحن المطاف عقب أدائه مناسك العمرة قال فيها "الحمد لله الذي مَنّ علي بالعمرة الأولى منذ عام، شهدت حسن التنظيم باتخاذ الاحترازات اللازمة لمكافحة ‫جائحة كورونا.

وأضاف "بامخرمة": كان الجميع ملتزمًا إلا بعضهم هداهم الله، مختتمًا "تغريدته" بقوله: فشكرًا حكومة ‫المملكة العربية السعودية، على هذه الجهود المقدرة.

فيروس كورونا الجديد الحرم المكي ضيوف الرحمن سفير جيبوتي لدى السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عميد السلك الدبلوماسي من الحرم: شُكرًا للمملكة على جهودها المُقدَّرة والمُميَّزة
سبق

قدم سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة ضياء الدين بامخرمة الشكر وعظيم الامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود التي تبذلها لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، منوهًا بحجم الجهود والخدمات المقدمة في ظل جائحة كورونا والتي وصفها بالمميزة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، بعث بها من صحن المطاف عقب أدائه مناسك العمرة قال فيها "الحمد لله الذي مَنّ علي بالعمرة الأولى منذ عام، شهدت حسن التنظيم باتخاذ الاحترازات اللازمة لمكافحة ‫جائحة كورونا.

وأضاف "بامخرمة": كان الجميع ملتزمًا إلا بعضهم هداهم الله، مختتمًا "تغريدته" بقوله: فشكرًا حكومة ‫المملكة العربية السعودية، على هذه الجهود المقدرة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
12:54 AM

عميد السلك الدبلوماسي من الحرم: شُكرًا للمملكة على جهودها المُقدَّرة والمُميَّزة

غرَّد مؤكدًا أن مناسك العُمرة شهدت حُسن التنظيم باتخاذ احترازات مكافحة ‫كورونا

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عبدالله العنزي - الرياض
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1,797

قدم سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة ضياء الدين بامخرمة الشكر وعظيم الامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود التي تبذلها لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، منوهًا بحجم الجهود والخدمات المقدمة في ظل جائحة كورونا والتي وصفها بالمميزة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، بعث بها من صحن المطاف عقب أدائه مناسك العمرة قال فيها "الحمد لله الذي مَنّ علي بالعمرة الأولى منذ عام، شهدت حسن التنظيم باتخاذ الاحترازات اللازمة لمكافحة ‫جائحة كورونا.

وأضاف "بامخرمة": كان الجميع ملتزمًا إلا بعضهم هداهم الله، مختتمًا "تغريدته" بقوله: فشكرًا حكومة ‫المملكة العربية السعودية، على هذه الجهود المقدرة.

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