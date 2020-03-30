شرطة الجوف: ضبط مواطنين أحضروا حلاقاً داخل استراحة

في تجاوز لقرار إغلاق محالّ الحلاقة احترازياً ومنع ممارستها

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه بالإشارة للفيديوهات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها مجموعة من المواطنين بعد إحضارهم حلاقاً داخل استراحة، في تجاوز لقرار إغلاق محالّ الحلاقة احترازياً ومنع ممارستها، في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطهم وإيقافهم.

وقال المتحدث: تمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامي