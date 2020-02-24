النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر الشاب يودع كأس العرب من دور المجموعات

مصر والجزائر يتأهلان لربع نهائي

تأهل منتخبا مصر والجزائر عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بعد فوزهما على فلسطين والسعودية تواليا، اليوم الاثنين.

وحقق منتخب مصر فوزًا بنتيجة 4-2 على نظيره الفلسطيني، في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وسجل رباعية منتخب مصر كل من عبدالغني عبدالغني وإبراهيم محمد وأسامة عبدالهادي وعبدالرحمن الشعري في الدقائق 1 و13 و29 و50، بينما جاءت ثنائية فلسطين بواسطة أنس عودة ومحمد نزال في الدقيقتين 9 و59.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل في صدارة المجموعة الأولى، بينما يحتل منتخب فلسطين المركز الرابع بدون رصيد بعد الخسارة في 3 مباريات.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا وقاتلاً بنتيجة 2-1 على نظيره السعودي، ليقتنص بطاقة العبور إلى ربع النهائي، مع شقيقه المصري.

وتقدم المنتخب الجزائري بواسطة اللاعب مروان زروقي في الدقيقة 70، وأدرك أيمن أحمد التعادل لمنتخب بلاده بعد 4 دقائق فقط، وعادل الجزائر للتقدم في الدقيقة 81 عن طريق شمس الدين بكوش.

وارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 6 نقاط من فوزين وخسارة، بينما يحل منتخب السعودية بـ4 نقاط في المركز الثالث.

الأخضر الشاب كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر الشاب يودع كأس العرب من دور المجموعات
سبق

تأهل منتخبا مصر والجزائر عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بعد فوزهما على فلسطين والسعودية تواليا، اليوم الاثنين.

وحقق منتخب مصر فوزًا بنتيجة 4-2 على نظيره الفلسطيني، في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وسجل رباعية منتخب مصر كل من عبدالغني عبدالغني وإبراهيم محمد وأسامة عبدالهادي وعبدالرحمن الشعري في الدقائق 1 و13 و29 و50، بينما جاءت ثنائية فلسطين بواسطة أنس عودة ومحمد نزال في الدقيقتين 9 و59.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل في صدارة المجموعة الأولى، بينما يحتل منتخب فلسطين المركز الرابع بدون رصيد بعد الخسارة في 3 مباريات.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا وقاتلاً بنتيجة 2-1 على نظيره السعودي، ليقتنص بطاقة العبور إلى ربع النهائي، مع شقيقه المصري.

وتقدم المنتخب الجزائري بواسطة اللاعب مروان زروقي في الدقيقة 70، وأدرك أيمن أحمد التعادل لمنتخب بلاده بعد 4 دقائق فقط، وعادل الجزائر للتقدم في الدقيقة 81 عن طريق شمس الدين بكوش.

وارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 6 نقاط من فوزين وخسارة، بينما يحل منتخب السعودية بـ4 نقاط في المركز الثالث.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
07:45 PM

الأخضر الشاب يودع كأس العرب من دور المجموعات

مصر والجزائر يتأهلان لربع نهائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,195

تأهل منتخبا مصر والجزائر عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بعد فوزهما على فلسطين والسعودية تواليا، اليوم الاثنين.

وحقق منتخب مصر فوزًا بنتيجة 4-2 على نظيره الفلسطيني، في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وسجل رباعية منتخب مصر كل من عبدالغني عبدالغني وإبراهيم محمد وأسامة عبدالهادي وعبدالرحمن الشعري في الدقائق 1 و13 و29 و50، بينما جاءت ثنائية فلسطين بواسطة أنس عودة ومحمد نزال في الدقيقتين 9 و59.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل في صدارة المجموعة الأولى، بينما يحتل منتخب فلسطين المركز الرابع بدون رصيد بعد الخسارة في 3 مباريات.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق منتخب الجزائر فوزًا غاليًا وقاتلاً بنتيجة 2-1 على نظيره السعودي، ليقتنص بطاقة العبور إلى ربع النهائي، مع شقيقه المصري.

وتقدم المنتخب الجزائري بواسطة اللاعب مروان زروقي في الدقيقة 70، وأدرك أيمن أحمد التعادل لمنتخب بلاده بعد 4 دقائق فقط، وعادل الجزائر للتقدم في الدقيقة 81 عن طريق شمس الدين بكوش.

وارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 6 نقاط من فوزين وخسارة، بينما يحل منتخب السعودية بـ4 نقاط في المركز الثالث.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,785
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,143
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,589
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,899

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة