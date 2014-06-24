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خاصة بالصور والفيديو.. واتساب يضيف "ميزة ثورية" تذهل الجميع

الغاية من وراء ذلك الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهواتف الذكية

من المقرر أن يُدخل تطبيق التواصل الفوري الشهير "واتساب" قريباً إلى حيز التنفيذ ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.

وذكر موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار "واتساب" والهواتف الذكية، أن الميزة الجديدة ستسمح للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين مشاهدتها إلا لمرة واحدة.

وستختفي الصور والفيديوهات أثناء الدردشة بمجرد مشاهدتها من الطرف الآخر، والغاية من وراء ذلك؛ الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهواتف الذكية.

كما ستسمح الخاصية الجديدة للمستخدم بالتأكد مما إذا كان المستقبِل قد شاهد الصورة أم لا.

ولم يكشف الموقع عن موعد محدد لإطلاق الخدمة لكنه قال إن ذلك سيتم قريباً.

وقال: إن هذه الميزة ستكون متاحة للهواتف التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"آي أو أس" وفق سكاي نيوز .

وكانت هذه الميزة مستخدمة من قبل في "إنستغرام"، حيث إن أي شخص يستقبل هذا النوع من الرسائل يلاحظ اختفاءها بعد لحظات من صندوق الرسائل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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خاصة بالصور والفيديو.. واتساب يضيف "ميزة ثورية" تذهل الجميع
سبق

من المقرر أن يُدخل تطبيق التواصل الفوري الشهير "واتساب" قريباً إلى حيز التنفيذ ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.

وذكر موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار "واتساب" والهواتف الذكية، أن الميزة الجديدة ستسمح للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين مشاهدتها إلا لمرة واحدة.

وستختفي الصور والفيديوهات أثناء الدردشة بمجرد مشاهدتها من الطرف الآخر، والغاية من وراء ذلك؛ الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهواتف الذكية.

كما ستسمح الخاصية الجديدة للمستخدم بالتأكد مما إذا كان المستقبِل قد شاهد الصورة أم لا.

ولم يكشف الموقع عن موعد محدد لإطلاق الخدمة لكنه قال إن ذلك سيتم قريباً.

وقال: إن هذه الميزة ستكون متاحة للهواتف التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"آي أو أس" وفق سكاي نيوز .

وكانت هذه الميزة مستخدمة من قبل في "إنستغرام"، حيث إن أي شخص يستقبل هذا النوع من الرسائل يلاحظ اختفاءها بعد لحظات من صندوق الرسائل.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
10:23 AM

خاصة بالصور والفيديو.. واتساب يضيف "ميزة ثورية" تذهل الجميع

الغاية من وراء ذلك الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهواتف الذكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,357

من المقرر أن يُدخل تطبيق التواصل الفوري الشهير "واتساب" قريباً إلى حيز التنفيذ ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.

وذكر موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار "واتساب" والهواتف الذكية، أن الميزة الجديدة ستسمح للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين مشاهدتها إلا لمرة واحدة.

وستختفي الصور والفيديوهات أثناء الدردشة بمجرد مشاهدتها من الطرف الآخر، والغاية من وراء ذلك؛ الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهواتف الذكية.

كما ستسمح الخاصية الجديدة للمستخدم بالتأكد مما إذا كان المستقبِل قد شاهد الصورة أم لا.

ولم يكشف الموقع عن موعد محدد لإطلاق الخدمة لكنه قال إن ذلك سيتم قريباً.

وقال: إن هذه الميزة ستكون متاحة للهواتف التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"آي أو أس" وفق سكاي نيوز .

وكانت هذه الميزة مستخدمة من قبل في "إنستغرام"، حيث إن أي شخص يستقبل هذا النوع من الرسائل يلاحظ اختفاءها بعد لحظات من صندوق الرسائل.

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