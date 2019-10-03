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بعد 4 أشهر من البحث.. العثور على جثمان "الشهري" بجدة

شقيقه يشكر "سبق" على متابعتها منذ واقعة الاختفاء

عثرت الجهات الأمنية على المفقود "مبيت الشهري" في حي الجوهرة متوفى بعد أربعة أشهر على اختفائه.
وقال عبدالعزيز معيض الشهري شقيق المفقود لـ"سبق": عثرت الجهات الأمنية على شقيقي متوفى في حي الجوهرة بجدة بعد أربعة أشهر من إبلاغنا باختفائه.
وأضاف: تم استلام الجثة وأديت الصلاة عليه في الحرم المكي قبل دفنه في مكة المكرمة بعد إنهاء الإجراءات، ونشكر رجال الأمن والقبيلة كافة وصحيفة "سبق" التي تابعت اختفاءه وكل من تعاون معنا هاتفياً او حضورياً.
وكانت "سبق" قد نشرت خبر الاحتفاء منذ شوال للعام المنصرم بعنوان "غموض يلف اختفاء "الشهري" في جدة.. صدمة تعيشها الأم والأسرة تناشد".
وقال شقيق المتوفى حينها: سافر أخي "مبيت" من محافظة بارق إلى جدة نهاية رمضان لشراء قطع غيار لآلياته الثقيلة التي يملكها برفقة أحد أصدقائه، وكان آخر تواصل له بوالدتنا في 25 رمضان، وأكّد انه لا يزال في جدة.
وأضاف: بالاتصال على هاتفه فُوجئنا برد شخص من جنسية عربية ذكر أنه عثر على هاتفه الجوّال بجوار أحد معارض السيارات، ومن حينها فُقد الاتصال به وعُثر على مركبته مقابل المعرض تبعد كيلومتراً واحداً، فتم إبلاغ الجهات الأمنية في النهار الذي يليه، وما زاد المخاوف هو عودة صاحبه إلى محافظة بارق دون علمه عن موقع أخي.

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بعد 4 أشهر من البحث.. العثور على جثمان "الشهري" بجدة
سبق

عثرت الجهات الأمنية على المفقود "مبيت الشهري" في حي الجوهرة متوفى بعد أربعة أشهر على اختفائه.
وقال عبدالعزيز معيض الشهري شقيق المفقود لـ"سبق": عثرت الجهات الأمنية على شقيقي متوفى في حي الجوهرة بجدة بعد أربعة أشهر من إبلاغنا باختفائه.
وأضاف: تم استلام الجثة وأديت الصلاة عليه في الحرم المكي قبل دفنه في مكة المكرمة بعد إنهاء الإجراءات، ونشكر رجال الأمن والقبيلة كافة وصحيفة "سبق" التي تابعت اختفاءه وكل من تعاون معنا هاتفياً او حضورياً.
وكانت "سبق" قد نشرت خبر الاحتفاء منذ شوال للعام المنصرم بعنوان "غموض يلف اختفاء "الشهري" في جدة.. صدمة تعيشها الأم والأسرة تناشد".
وقال شقيق المتوفى حينها: سافر أخي "مبيت" من محافظة بارق إلى جدة نهاية رمضان لشراء قطع غيار لآلياته الثقيلة التي يملكها برفقة أحد أصدقائه، وكان آخر تواصل له بوالدتنا في 25 رمضان، وأكّد انه لا يزال في جدة.
وأضاف: بالاتصال على هاتفه فُوجئنا برد شخص من جنسية عربية ذكر أنه عثر على هاتفه الجوّال بجوار أحد معارض السيارات، ومن حينها فُقد الاتصال به وعُثر على مركبته مقابل المعرض تبعد كيلومتراً واحداً، فتم إبلاغ الجهات الأمنية في النهار الذي يليه، وما زاد المخاوف هو عودة صاحبه إلى محافظة بارق دون علمه عن موقع أخي.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:45 PM

بعد 4 أشهر من البحث.. العثور على جثمان "الشهري" بجدة

شقيقه يشكر "سبق" على متابعتها منذ واقعة الاختفاء

A A A
عبدالعزيز الشهري - جدة
12
33,581

عثرت الجهات الأمنية على المفقود "مبيت الشهري" في حي الجوهرة متوفى بعد أربعة أشهر على اختفائه.
وقال عبدالعزيز معيض الشهري شقيق المفقود لـ"سبق": عثرت الجهات الأمنية على شقيقي متوفى في حي الجوهرة بجدة بعد أربعة أشهر من إبلاغنا باختفائه.
وأضاف: تم استلام الجثة وأديت الصلاة عليه في الحرم المكي قبل دفنه في مكة المكرمة بعد إنهاء الإجراءات، ونشكر رجال الأمن والقبيلة كافة وصحيفة "سبق" التي تابعت اختفاءه وكل من تعاون معنا هاتفياً او حضورياً.
وكانت "سبق" قد نشرت خبر الاحتفاء منذ شوال للعام المنصرم بعنوان "غموض يلف اختفاء "الشهري" في جدة.. صدمة تعيشها الأم والأسرة تناشد".
وقال شقيق المتوفى حينها: سافر أخي "مبيت" من محافظة بارق إلى جدة نهاية رمضان لشراء قطع غيار لآلياته الثقيلة التي يملكها برفقة أحد أصدقائه، وكان آخر تواصل له بوالدتنا في 25 رمضان، وأكّد انه لا يزال في جدة.
وأضاف: بالاتصال على هاتفه فُوجئنا برد شخص من جنسية عربية ذكر أنه عثر على هاتفه الجوّال بجوار أحد معارض السيارات، ومن حينها فُقد الاتصال به وعُثر على مركبته مقابل المعرض تبعد كيلومتراً واحداً، فتم إبلاغ الجهات الأمنية في النهار الذي يليه، وما زاد المخاوف هو عودة صاحبه إلى محافظة بارق دون علمه عن موقع أخي.

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