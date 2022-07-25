عقب غيبوبة كبد.. رحيل الفنان المصري فاروق الفيشاوي

عن عمر ناهز 67 عاماً.. ونقابة المهن التمثيلية: اللهم ارحمه

توفي الفنان المصري فاروق الفيشاوي، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 67 عاماً بعد أن دخل في غيبوبة كبدية مساء أمس الأربعاء.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان الراحل قائلة في بيان لها: "كان رمزاً من رموز الفن المصري وسيظل. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وقرَّرت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، فيما نعاه عدد من الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم الفنانة دينا سمير غانم، ونجله أحمد الفيشاوي.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" كانت حالة فاروق الفيشاوي حرجة للغاية، وفق ما أوضح الموسيقار هاني مهنى أمس الأربعاء، موضحًا أن فريقًا من الأطباء بذل مجهودًا كبيرًا في محاولة لإنقاذه.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد"، في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض.

مسيرة حافلة

وكان الفنان فاروق الفيشاوي قد وُلد في محافظة المنوفية، مصر عام 1949، وبعد دراسته الثانوية توجه إلى كلية الآداب في جامعة عين شمس، ولكن حبه للفن جعله يحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بعد حصوله على ليسانس الآداب.

وقدم مئات الأعمال الدرامية في التلفزيون والسينما والمسرح، وكان مسلسل "أبنائي الأعزاء شكراً" في العام 1980 بداية انطلاقته نحو النجومية.