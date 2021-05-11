النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

إدارة الأُسر الكافلة بالرياض تدرِّب وتؤهِّل "600" من الأيتام المحتضنين وأُسرهم

بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي

تمكنت إدارة الأُسر الكافلة بمنطقة الرياض خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تأهيل وتطوير 600 مستفيد ومستفيدة من الأيتام المحتضنين والأسر الكافلة لهم، بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي أن تأهيل وتطوير المستهدفين كان وفق استراتيجية واضحة الأهداف، ومدروسة الخطوات، اشتملت على تنفيذ أكثر من 16 برنامجًا تدريبيًّا متكاملاً في التخصصات المهنية والإدارية والتربوية الحديثة التي تهدف إلى تمكين الأيتام من إكمال دراستهم بكل يسر وسهولة، أو الالتحاق بالوظائف المناسبة لقدراتهم، إلى جانب تطوير مهارات الأسر الكافلة في مجال رعاية الأيتام بما ينعكس على شخصيات الأيتام، ويؤهلهم للاندماج بشكل إيجابي في المجتمع.

الجدير بالذكر أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يحرص من خلال هذه البرامج والمبادرات على إفساح المجال أمام جميع المؤسسات والشركات الوطنية للإسهام في تدريب وتوظيف الأيتام، وتحقيق التنمية الوطنية بعيدة الأمد تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إدارة الأُسر الكافلة بالرياض تدرِّب وتؤهِّل "600" من الأيتام المحتضنين وأُسرهم
سبق

تمكنت إدارة الأُسر الكافلة بمنطقة الرياض خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تأهيل وتطوير 600 مستفيد ومستفيدة من الأيتام المحتضنين والأسر الكافلة لهم، بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي أن تأهيل وتطوير المستهدفين كان وفق استراتيجية واضحة الأهداف، ومدروسة الخطوات، اشتملت على تنفيذ أكثر من 16 برنامجًا تدريبيًّا متكاملاً في التخصصات المهنية والإدارية والتربوية الحديثة التي تهدف إلى تمكين الأيتام من إكمال دراستهم بكل يسر وسهولة، أو الالتحاق بالوظائف المناسبة لقدراتهم، إلى جانب تطوير مهارات الأسر الكافلة في مجال رعاية الأيتام بما ينعكس على شخصيات الأيتام، ويؤهلهم للاندماج بشكل إيجابي في المجتمع.

الجدير بالذكر أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يحرص من خلال هذه البرامج والمبادرات على إفساح المجال أمام جميع المؤسسات والشركات الوطنية للإسهام في تدريب وتوظيف الأيتام، وتحقيق التنمية الوطنية بعيدة الأمد تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
12:04 AM

إدارة الأُسر الكافلة بالرياض تدرِّب وتؤهِّل "600" من الأيتام المحتضنين وأُسرهم

بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,500

تمكنت إدارة الأُسر الكافلة بمنطقة الرياض خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تأهيل وتطوير 600 مستفيد ومستفيدة من الأيتام المحتضنين والأسر الكافلة لهم، بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي أن تأهيل وتطوير المستهدفين كان وفق استراتيجية واضحة الأهداف، ومدروسة الخطوات، اشتملت على تنفيذ أكثر من 16 برنامجًا تدريبيًّا متكاملاً في التخصصات المهنية والإدارية والتربوية الحديثة التي تهدف إلى تمكين الأيتام من إكمال دراستهم بكل يسر وسهولة، أو الالتحاق بالوظائف المناسبة لقدراتهم، إلى جانب تطوير مهارات الأسر الكافلة في مجال رعاية الأيتام بما ينعكس على شخصيات الأيتام، ويؤهلهم للاندماج بشكل إيجابي في المجتمع.

الجدير بالذكر أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يحرص من خلال هذه البرامج والمبادرات على إفساح المجال أمام جميع المؤسسات والشركات الوطنية للإسهام في تدريب وتوظيف الأيتام، وتحقيق التنمية الوطنية بعيدة الأمد تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة