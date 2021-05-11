إدارة الأُسر الكافلة بالرياض تدرِّب وتؤهِّل "600" من الأيتام المحتضنين وأُسرهم

بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي

تمكنت إدارة الأُسر الكافلة بمنطقة الرياض خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تأهيل وتطوير 600 مستفيد ومستفيدة من الأيتام المحتضنين والأسر الكافلة لهم، بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي أن تأهيل وتطوير المستهدفين كان وفق استراتيجية واضحة الأهداف، ومدروسة الخطوات، اشتملت على تنفيذ أكثر من 16 برنامجًا تدريبيًّا متكاملاً في التخصصات المهنية والإدارية والتربوية الحديثة التي تهدف إلى تمكين الأيتام من إكمال دراستهم بكل يسر وسهولة، أو الالتحاق بالوظائف المناسبة لقدراتهم، إلى جانب تطوير مهارات الأسر الكافلة في مجال رعاية الأيتام بما ينعكس على شخصيات الأيتام، ويؤهلهم للاندماج بشكل إيجابي في المجتمع.

الجدير بالذكر أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يحرص من خلال هذه البرامج والمبادرات على إفساح المجال أمام جميع المؤسسات والشركات الوطنية للإسهام في تدريب وتوظيف الأيتام، وتحقيق التنمية الوطنية بعيدة الأمد تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.