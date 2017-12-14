أحدث التصدعات.. حليف سابق لـ"أردوغان" يؤسس حزباً سياسياً

"أوغلو" اتهم "العدالة والتنمية" بتقويض الحريات الأساسية

تقدم رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو، الذي كان في وقت ما حليفًا مقربًا للرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، بطلب لتأسيس حزب سياسي جديد؛ وذلك في أحدث التصدعات التي يمكن أن تتسبب في تقليص التأييد لـ"أردوغان" وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.

وأفاد مصدر مقرب من "أوغلو" بأنه سيعلن الحزب رسمياً في مؤتمر صحفي في أنقرة غداً، وأن الحزب سيكون اسمه "حزب المستقبل"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن "أوغلو" سيُعلن مبادئ حزبه، ويقدم معلومات بخصوص الأعضاء المؤسسين.

واعتبر المصدر أن الحزب الجديد سيبث روحاً جديدة في السياسة.

وكان داود أوغلو قد أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية، قائلًا: "إن الحزب لم يعد قادرًا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحًا بالحوار الداخلي فيه".

وجاءت استقالة "أوغلو" بعد شهرين على استقالة النائب السابق لرئيس الوزراء علي باباجان من حزب العدالة والتنمية.

وشغل داود أوغلو (60 عامًا) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع "أردوغان"، ووجه هذا العام انتقادات حادة لـ"أردوغان" والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية، واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.