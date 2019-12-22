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انتبه للحواف الحادة .. "التجارة" تستدعي 3 آلاف سيارة فورد إكسبلورر

لاحتمالية إصابة اليد عند استخدام مفاتيح وحدة التحكم في المقاعد الكهربائية

أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، #استدعاء 3041 مركبة فورد "EXPLORER" موديل 2017.

وقالت الوزارة إن سبب الاستدعاء يرجع لاحتمالية إصابة اليد عند محاولة استخدام مفاتيح وحدة التحكم في المقاعد الكهربائية؛ نظراً لوجود حواف حادة مكشوفة في نهاية المقاعد.

ودعت الوزارة إلى التأكد من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وزارة التجارة استدعاء فورد EXPLORER

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انتبه للحواف الحادة .. "التجارة" تستدعي 3 آلاف سيارة فورد إكسبلورر
سبق

أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، #استدعاء 3041 مركبة فورد "EXPLORER" موديل 2017.

وقالت الوزارة إن سبب الاستدعاء يرجع لاحتمالية إصابة اليد عند محاولة استخدام مفاتيح وحدة التحكم في المقاعد الكهربائية؛ نظراً لوجود حواف حادة مكشوفة في نهاية المقاعد.

ودعت الوزارة إلى التأكد من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
01:19 PM

انتبه للحواف الحادة .. "التجارة" تستدعي 3 آلاف سيارة فورد إكسبلورر

لاحتمالية إصابة اليد عند استخدام مفاتيح وحدة التحكم في المقاعد الكهربائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,217

أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، #استدعاء 3041 مركبة فورد "EXPLORER" موديل 2017.

وقالت الوزارة إن سبب الاستدعاء يرجع لاحتمالية إصابة اليد عند محاولة استخدام مفاتيح وحدة التحكم في المقاعد الكهربائية؛ نظراً لوجود حواف حادة مكشوفة في نهاية المقاعد.

ودعت الوزارة إلى التأكد من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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