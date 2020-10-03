"أمين جدة" يدشن مشروع تطوير جزيرة النورس كوجهة سياحية مثالية بالمحافظة

تهدف إلى تحقيق رؤية 2030 وفقاً لمبادرة أنسنة المدن لتحسين جودة الحياة

دشن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، العمل في مشروع تطوير جزيرة النورس الذي سيتم تطويره من قبل المستثمر الحالي للموقع مجموعة فقيه للسياحة والترفيه "ترفيه فقيه".

وتعتبر جزيرة النورس ضمن المشاريع التي تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 وفقاً لمبادرة أنسنة المدن للمساهمة في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة، من خلال رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية وزيادة عدد الممارسين للرياضة.

وتم تغيير فكرة المشروع من شاليهات فندقية يتم تشغيلها عن طريق شركة موفنبيك العالمية إلى مشروع عام يستقبل كافة رواد الواجهة البحرية من سكان وزوار مدينة جدة، ويستهدف أن يكون وجهة سياحية مثالية في مدينة جدة.

وسيتم ربط جزيرة النورس مع الواجهة البحرية ويمتد المشروع على طول جزيرة النورس بممشى بعرض ٢٥ مترًا وبطول يتجاوز ٢٠٠٠م للاتجاهين، وتطل عليه العديد من المطاعم والمقاهي والمراكز الترفيهية والفنية، كما يحتوي المشروع بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي المميزة والمناسبة لمختلف الأذواق على صالة للسينما ومرسى للقوارب مع صالات متعددة الأغراض وشاطئ خاص بالسيدات، مع نادٍ صحي بالإضافة إلى منطقة الألعاب، مع توفير فعاليات ترفيهية متعددة تناسب جميع فئات المجتمع وجميع الفئات العمرية.

وسيتم تشغيل مطاعمه ومرافقه عن طريق مطاعم امتياز عالمية وشركات تشغيل عالمية ومحلية، ويدعم على وجه الخصوص المواهب الوطنية ورواد الأعمال السعوديين لتوفير البيئة المناسبة لإبراز الموهبة السعودية ودعمها، إضافة إلى 25000 م2 من الممرات إلى كورنيش جدة، وتكرار زيارات متوقعة لأكثر من 3000 ضيف في الساعة، وأكثر من 1000 موقف للسيارات.

وسيكون هناك مجمع سينما بمساحة تزيد على 3700 م2، يتكوّن من ست قاعات بسعة إجمالية تصل إلى 800 شخص، ومطاعم ومقاهٍ ومعرض للفنون ومرافق ترفيهية، ونادٍ شاطئي للسيدات بمساحة تزيد على 4000 م2، وقاعة مناسبات ونادي مارينا بمساحة تزيد على 4500 م2، والتي يمكن أن تستوعب أكثر من 1000 ضيف، ونادٍ لليخوت والقوارب وأرصفة يمكن أن تستوعب حتى ٩٠ قاربًا.