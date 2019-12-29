بين جبل الرماة ومقبرة شهداء أحد .. شاهد زوّار المدينة يقصدون مواقعها التاريخية

جولة تعقب الصلاة في المسجد النبوي الشريف والتشرُّف بالسلام على النبي وأصحابه

يحرص زوّار المدينة المنوّرة من المعتمرين القادمين لأداء مناسك العمرة والزائرين من داخل المملكة خلال وجودهم في طيبة الطيبة عقب الصلاة في المسجد النبوي والتشرُّف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-، بزيارة عديدٍ من الأماكن والآثار الإسلامية والتاريخية؛ منها جبل الرماة المعروف أيضاً بـ "جبل عينين".

وسُمي الجبل الذي شهد "غزوة أحد" في السنة الثالثة للهجرة النبوية الشريفة، بجبل الرماة؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر الرماة أن يتمركزوا فيه قُبيل الغزوة وكان عددهم خمسين رجلاً.

وتقع شمال جبل الرماة مقبرة شهداء أحد وعددهم 70 شهيداً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي مقدمتهم سيد الشهداء عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حمزة بن عبدالمطلب -رضي الله عنه-، كما يبعد الجبل عن المسجد النبوي الشريف بمقدار خمسة كيلو مترات، فيما يبعد عن جبل أُحد في أقرب نقطة بمقدار 400 متر، في حين يبعد عن أقصى نقطة من شعب أحد بمقدار 800 متر، ويحتل هذا الجبل القسم الجنوبي لجبل أحد.