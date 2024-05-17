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بـ335 حالة جديدة.. الدمام تسجل ارتفاعًا في حالات التعافي من "كورونا"

العبدالعالي: نسبة التعافي بين المصابين وصلت إلى 47 بالمائة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2056 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 25722. فيما كان نصيب مدن المنطقة الشرقية من حالة التعافي 629، توزعت بعشر محافظات؛ حيث سجلت الدمام 335 حالة، والجبيل 73، والهفوف 147، والخبر 38، والظهران 8، وبقيق 4، ورأس تنورة 10، والنعيرية 12، والقرية العليا 1، والخفجي 1.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي، أن نسبة التعافي بين المصابين بكورونا في السعودية وصلت إلى 47%، وذلك بفضل القدرة الاستيعابية للمنشآت الطبية والكوادر الطبية والتجهيزات المتوفرة والبروتوكولات المتبعة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ335 حالة جديدة.. الدمام تسجل ارتفاعًا في حالات التعافي من "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2056 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 25722. فيما كان نصيب مدن المنطقة الشرقية من حالة التعافي 629، توزعت بعشر محافظات؛ حيث سجلت الدمام 335 حالة، والجبيل 73، والهفوف 147، والخبر 38، والظهران 8، وبقيق 4، ورأس تنورة 10، والنعيرية 12، والقرية العليا 1، والخفجي 1.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي، أن نسبة التعافي بين المصابين بكورونا في السعودية وصلت إلى 47%، وذلك بفضل القدرة الاستيعابية للمنشآت الطبية والكوادر الطبية والتجهيزات المتوفرة والبروتوكولات المتبعة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
07:41 PM

بـ335 حالة جديدة.. الدمام تسجل ارتفاعًا في حالات التعافي من "كورونا"

العبدالعالي: نسبة التعافي بين المصابين وصلت إلى 47 بالمائة بالمملكة

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حامد العلي - الدمام
1
3,147

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2056 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 25722. فيما كان نصيب مدن المنطقة الشرقية من حالة التعافي 629، توزعت بعشر محافظات؛ حيث سجلت الدمام 335 حالة، والجبيل 73، والهفوف 147، والخبر 38، والظهران 8، وبقيق 4، ورأس تنورة 10، والنعيرية 12، والقرية العليا 1، والخفجي 1.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي، أن نسبة التعافي بين المصابين بكورونا في السعودية وصلت إلى 47%، وذلك بفضل القدرة الاستيعابية للمنشآت الطبية والكوادر الطبية والتجهيزات المتوفرة والبروتوكولات المتبعة.

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