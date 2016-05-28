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تعرف على ملامح نجاحات وزارة الداخلية خلال أسبوع

عبر مقطع فيديو استعرض أبرز القرارات والأنشطة

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو، بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين، للمديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، آلياً من دون رسوم، أو مقابل مالي، إلى تاريخ 21/ 10/ 1442هـ الموافق 2/ 6/ 2021م.

وتضمن الفيديو وصول الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة رسمية.

واستعرض ترؤس الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العُليا، اجتماع لجنة الحج العُليا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتنظيم موسم الحج لعام 1442هـ.

وتضمّن الفيديو قيام المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بإلقاء القبض على مواطن استقبل كمية من المواد المخدرة بمحافظة صبيا بغرض ترويجها، وعُثر بحوزته على (292) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري، و103 طلقات حيَّة.

ولفت إلى إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية "بكالوريوس" من التخصصات المطلوبة للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (51) بكلية الملك فهد الأمنية، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 22/ 10/ 1442هـ عبر منصة "أبشر توظيف".

وكشف المقطع قيام المديرية العامة للأمن العام بالبدء باستقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية، ابتداء من 12 شوال 1442هـ من خلال البوابة الإلكترونية للأمن العام "أمن".

وأشار إلى قيام القوات الخاصة للأمن البيئي والأمن العام بضبط (77) مخالفاً لنظام البيئة للرعي والمراعي، ونهل الرمال وتجريف التربة في عدد من مناطق المملكة.

وتضمن الفيديو رصد (25.101) مخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 4 حتى 10/ 10/ 1442هـ.

وأشار إلى استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، يستقبل (333.705) مكالمات خلال الأسبوع الماضي بمعدل (47.672) اتصالاً لكل يوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على ملامح نجاحات وزارة الداخلية خلال أسبوع
سبق

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو، بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين، للمديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، آلياً من دون رسوم، أو مقابل مالي، إلى تاريخ 21/ 10/ 1442هـ الموافق 2/ 6/ 2021م.

وتضمن الفيديو وصول الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة رسمية.

واستعرض ترؤس الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العُليا، اجتماع لجنة الحج العُليا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتنظيم موسم الحج لعام 1442هـ.

وتضمّن الفيديو قيام المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بإلقاء القبض على مواطن استقبل كمية من المواد المخدرة بمحافظة صبيا بغرض ترويجها، وعُثر بحوزته على (292) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري، و103 طلقات حيَّة.

ولفت إلى إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية "بكالوريوس" من التخصصات المطلوبة للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (51) بكلية الملك فهد الأمنية، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 22/ 10/ 1442هـ عبر منصة "أبشر توظيف".

وكشف المقطع قيام المديرية العامة للأمن العام بالبدء باستقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية، ابتداء من 12 شوال 1442هـ من خلال البوابة الإلكترونية للأمن العام "أمن".

وأشار إلى قيام القوات الخاصة للأمن البيئي والأمن العام بضبط (77) مخالفاً لنظام البيئة للرعي والمراعي، ونهل الرمال وتجريف التربة في عدد من مناطق المملكة.

وتضمن الفيديو رصد (25.101) مخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 4 حتى 10/ 10/ 1442هـ.

وأشار إلى استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، يستقبل (333.705) مكالمات خلال الأسبوع الماضي بمعدل (47.672) اتصالاً لكل يوم.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
02:31 PM

تعرف على ملامح نجاحات وزارة الداخلية خلال أسبوع

عبر مقطع فيديو استعرض أبرز القرارات والأنشطة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
642

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو، بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين، للمديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، آلياً من دون رسوم، أو مقابل مالي، إلى تاريخ 21/ 10/ 1442هـ الموافق 2/ 6/ 2021م.

وتضمن الفيديو وصول الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة رسمية.

واستعرض ترؤس الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العُليا، اجتماع لجنة الحج العُليا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتنظيم موسم الحج لعام 1442هـ.

وتضمّن الفيديو قيام المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بإلقاء القبض على مواطن استقبل كمية من المواد المخدرة بمحافظة صبيا بغرض ترويجها، وعُثر بحوزته على (292) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري، و103 طلقات حيَّة.

ولفت إلى إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية "بكالوريوس" من التخصصات المطلوبة للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (51) بكلية الملك فهد الأمنية، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 22/ 10/ 1442هـ عبر منصة "أبشر توظيف".

وكشف المقطع قيام المديرية العامة للأمن العام بالبدء باستقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية، ابتداء من 12 شوال 1442هـ من خلال البوابة الإلكترونية للأمن العام "أمن".

وأشار إلى قيام القوات الخاصة للأمن البيئي والأمن العام بضبط (77) مخالفاً لنظام البيئة للرعي والمراعي، ونهل الرمال وتجريف التربة في عدد من مناطق المملكة.

وتضمن الفيديو رصد (25.101) مخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 4 حتى 10/ 10/ 1442هـ.

وأشار إلى استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، يستقبل (333.705) مكالمات خلال الأسبوع الماضي بمعدل (47.672) اتصالاً لكل يوم.

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