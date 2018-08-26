أفادت مصادر إعلامية أن انفجارًا وقع في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل وإطلاق نار كثيف.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون، وقوع انفجار خارج مطار كابل، وقال إن عدد الضحايا غير معروف حتى الآن.
أفغانستان.. وقوع انفجار خارج مطار كابل وووقوع عدد من الضحايا
طبقاً لمصادر إعلامية والمتحدث باسم البنتاغون
أفادت مصادر إعلامية أن انفجارًا وقع في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل وإطلاق نار كثيف.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون، وقوع انفجار خارج مطار كابل، وقال إن عدد الضحايا غير معروف حتى الآن.
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أفغانستان.. وقوع انفجار خارج مطار كابل وووقوع عدد من الضحاياصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-26
أفادت مصادر إعلامية أن انفجارًا وقع في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل وإطلاق نار كثيف.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
05:06 PM
أفغانستان.. وقوع انفجار خارج مطار كابل وووقوع عدد من الضحايا
طبقاً لمصادر إعلامية والمتحدث باسم البنتاغون
أفادت مصادر إعلامية أن انفجارًا وقع في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل وإطلاق نار كثيف.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون، وقوع انفجار خارج مطار كابل، وقال إن عدد الضحايا غير معروف حتى الآن.
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