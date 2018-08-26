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أفغانستان.. وقوع انفجار خارج مطار كابل وووقوع عدد من الضحايا

طبقاً لمصادر إعلامية والمتحدث باسم البنتاغون

أفادت مصادر إعلامية أن انفجارًا وقع في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل وإطلاق نار كثيف.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون، وقوع انفجار خارج مطار كابل، وقال إن عدد الضحايا غير معروف حتى الآن.

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أفغانستان.. وقوع انفجار خارج مطار كابل وووقوع عدد من الضحايا
سبق

أفادت مصادر إعلامية أن انفجارًا وقع في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل وإطلاق نار كثيف.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون، وقوع انفجار خارج مطار كابل، وقال إن عدد الضحايا غير معروف حتى الآن.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
05:06 PM

أفغانستان.. وقوع انفجار خارج مطار كابل وووقوع عدد من الضحايا

طبقاً لمصادر إعلامية والمتحدث باسم البنتاغون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر إعلامية أن انفجارًا وقع في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل وإطلاق نار كثيف.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون، وقوع انفجار خارج مطار كابل، وقال إن عدد الضحايا غير معروف حتى الآن.

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