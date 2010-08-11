النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

600 عامل ومخازن أرضية وراء نظافة منشأة الجمرات.. و"سبق" تتابع

وفق خطط جهز لها المعنيون على الاهتمام بهذه البقعة من قبل

يتدفق نحوها الحجاج وتحشد فيها الطاقات ونظافتها حاضرة في الثانية، في مشعر الجمرات يتوافد ملايين الحجاج خلال أيام التشريق الثلاثة لتأدية أحد أركان الحج، ورغم هذه الكثافة البشرية إلا أنها تبقى محافظة على نظافتها وفق خطط كانت جهز لها المعنيون على الاهتمام بهذه البقعة.

"سبق" من خلال جولة ميدانية وقفت، اليوم، على منشأة الجمرات، وسط تدفق الحجيج لرمي جمرة العقبة الكبرى، واطلعت على الخطط التشغيلية التي نفذتها الجهات المعنية، قبيل وأثناء الحج.
في مكان ملاصق لمنشأة الجمرات يقع مركز خدمات المنشأة التابع لأمانة العاصمة المقدسة، والذي تكمن مهامه، في المتابعة والإشراف على أعمال النظافة، وضمان تشغيل الإنارة والتركيب ومرامي النفايات بالبدروم قبل أوقات الذروة، لضمان سلامة مسارات دخول وخروج الحجاج إلى منشأة الجمرات بجميع الأدوار.

ويعمل على تنفيذ أعمال النظافة أكثر من 600 عامل نظافة و60 معدّة موزعين على الأدوار ضمن ورديات تضمن تنفيذ خطة أعمال النظافة على مدار الساعة يوم العيد وأيام التشريق حيث تتمحور أعمال النظافة في الكنس والتجميع والنقل لضمان إصحاح بيئي للحاج في المنشأة وما جاورها.

وتكون نقل النفايات في نظام متنقل يضمن نقلها من الأدوار إلى البدروم ومباشرةً داخل الضواغط المتحركة التي تنقلها إلى المخازن الأرضية المنتشرة حول المنشأة ويتم تجميعها هناك إلى نهاية الموسم وتنقل إلى المردم الرئيسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
600 عامل ومخازن أرضية وراء نظافة منشأة الجمرات.. و"سبق" تتابع
سبق

يتدفق نحوها الحجاج وتحشد فيها الطاقات ونظافتها حاضرة في الثانية، في مشعر الجمرات يتوافد ملايين الحجاج خلال أيام التشريق الثلاثة لتأدية أحد أركان الحج، ورغم هذه الكثافة البشرية إلا أنها تبقى محافظة على نظافتها وفق خطط كانت جهز لها المعنيون على الاهتمام بهذه البقعة.

"سبق" من خلال جولة ميدانية وقفت، اليوم، على منشأة الجمرات، وسط تدفق الحجيج لرمي جمرة العقبة الكبرى، واطلعت على الخطط التشغيلية التي نفذتها الجهات المعنية، قبيل وأثناء الحج.
في مكان ملاصق لمنشأة الجمرات يقع مركز خدمات المنشأة التابع لأمانة العاصمة المقدسة، والذي تكمن مهامه، في المتابعة والإشراف على أعمال النظافة، وضمان تشغيل الإنارة والتركيب ومرامي النفايات بالبدروم قبل أوقات الذروة، لضمان سلامة مسارات دخول وخروج الحجاج إلى منشأة الجمرات بجميع الأدوار.

ويعمل على تنفيذ أعمال النظافة أكثر من 600 عامل نظافة و60 معدّة موزعين على الأدوار ضمن ورديات تضمن تنفيذ خطة أعمال النظافة على مدار الساعة يوم العيد وأيام التشريق حيث تتمحور أعمال النظافة في الكنس والتجميع والنقل لضمان إصحاح بيئي للحاج في المنشأة وما جاورها.

وتكون نقل النفايات في نظام متنقل يضمن نقلها من الأدوار إلى البدروم ومباشرةً داخل الضواغط المتحركة التي تنقلها إلى المخازن الأرضية المنتشرة حول المنشأة ويتم تجميعها هناك إلى نهاية الموسم وتنقل إلى المردم الرئيسي.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
07:07 PM

600 عامل ومخازن أرضية وراء نظافة منشأة الجمرات.. و"سبق" تتابع

وفق خطط جهز لها المعنيون على الاهتمام بهذه البقعة من قبل

A A A
عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
1
1,180

يتدفق نحوها الحجاج وتحشد فيها الطاقات ونظافتها حاضرة في الثانية، في مشعر الجمرات يتوافد ملايين الحجاج خلال أيام التشريق الثلاثة لتأدية أحد أركان الحج، ورغم هذه الكثافة البشرية إلا أنها تبقى محافظة على نظافتها وفق خطط كانت جهز لها المعنيون على الاهتمام بهذه البقعة.

"سبق" من خلال جولة ميدانية وقفت، اليوم، على منشأة الجمرات، وسط تدفق الحجيج لرمي جمرة العقبة الكبرى، واطلعت على الخطط التشغيلية التي نفذتها الجهات المعنية، قبيل وأثناء الحج.
في مكان ملاصق لمنشأة الجمرات يقع مركز خدمات المنشأة التابع لأمانة العاصمة المقدسة، والذي تكمن مهامه، في المتابعة والإشراف على أعمال النظافة، وضمان تشغيل الإنارة والتركيب ومرامي النفايات بالبدروم قبل أوقات الذروة، لضمان سلامة مسارات دخول وخروج الحجاج إلى منشأة الجمرات بجميع الأدوار.

ويعمل على تنفيذ أعمال النظافة أكثر من 600 عامل نظافة و60 معدّة موزعين على الأدوار ضمن ورديات تضمن تنفيذ خطة أعمال النظافة على مدار الساعة يوم العيد وأيام التشريق حيث تتمحور أعمال النظافة في الكنس والتجميع والنقل لضمان إصحاح بيئي للحاج في المنشأة وما جاورها.

وتكون نقل النفايات في نظام متنقل يضمن نقلها من الأدوار إلى البدروم ومباشرةً داخل الضواغط المتحركة التي تنقلها إلى المخازن الأرضية المنتشرة حول المنشأة ويتم تجميعها هناك إلى نهاية الموسم وتنقل إلى المردم الرئيسي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,710
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,684
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,675
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,777

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة