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وكيل الصحة: حملة التطعيم بلقاح كورونا قد تستمر 9 أشهر ويجب استمرار الالتزام بالكمامة والتباعد

قال إن توريد اللقاحات ستكون على مراحل وليس دفعة واحدة

كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، عن الاستمرار في إعطاء اللقاح لأكثر من ثمانية أشهر مقبلة، مؤكدًا أن الالتزام بارتداء "الكمامة" والتباعد الاجتماعي مهم في الوقت الراهن حتى نصل إلى تطعيم 60 إلى 70 % من أفراد المجتمع.

وقال "جوخدار" لبرنامج الراصد: "تلقيت اللقاح أمس بحكم أنني رئيس اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، ولم أشعر بأي أعراض جانبية، ولله الحمد".

وأضاف: "الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي مهم، ويجب أن يستمر حتى بعد أخذ اللقاح، فهذا يحمي الفرد والمجتمع".

وقال: "ننصح بالالتزام بهذه السلوكيات الصحية حتى يتم تطعيم 60-70 ٪ من أفراد المجتمع، ونصل إلى المناعة المجتمعية"، لافتًا إلى أن "حملة التطعيم للمجتمع قد تستغرق منا من 8-9 أشهر".

ولفت "جوخدار" إلى أن المملكة هي رابع دولة في العالم بعد إنجلترا وأمريكا وكندا توفر لقاح "فايزر بيونتك" ضد كورونا، مشيرًا إلى أن توريد اللقاحات ستكون على مراحل وليس دفعة واحدة.

وشدد على أنه لن يكون هناك استثناءات في إعطاء اللقاحات، وإنما ستكون بحسب الفئات والمراحل، وذلك من خلال تسجيل إلكتروني محوكم آليًا عن طريق تطبيق "صحتي"، متوقعًا بنهاية شهر يناير المقبل استهداف تطعيم أكثر من 50 ألف مواطن ومقيم.

ولفت وكيل وزارة الصحة للصحة العامة إلى أن قرار إغلاق العمرة منذ وقت مبكر من ظهور جائحة فيروس كورونا وحتى قبل ظهور الحالات بالمملكة؛ جنب البلاد -ولله الحمد- أن تكون بؤرة لنشر الفيروس في العالم!

وزارة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل الصحة: حملة التطعيم بلقاح كورونا قد تستمر 9 أشهر ويجب استمرار الالتزام بالكمامة والتباعد
سبق

كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، عن الاستمرار في إعطاء اللقاح لأكثر من ثمانية أشهر مقبلة، مؤكدًا أن الالتزام بارتداء "الكمامة" والتباعد الاجتماعي مهم في الوقت الراهن حتى نصل إلى تطعيم 60 إلى 70 % من أفراد المجتمع.

وقال "جوخدار" لبرنامج الراصد: "تلقيت اللقاح أمس بحكم أنني رئيس اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، ولم أشعر بأي أعراض جانبية، ولله الحمد".

وأضاف: "الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي مهم، ويجب أن يستمر حتى بعد أخذ اللقاح، فهذا يحمي الفرد والمجتمع".

وقال: "ننصح بالالتزام بهذه السلوكيات الصحية حتى يتم تطعيم 60-70 ٪ من أفراد المجتمع، ونصل إلى المناعة المجتمعية"، لافتًا إلى أن "حملة التطعيم للمجتمع قد تستغرق منا من 8-9 أشهر".

ولفت "جوخدار" إلى أن المملكة هي رابع دولة في العالم بعد إنجلترا وأمريكا وكندا توفر لقاح "فايزر بيونتك" ضد كورونا، مشيرًا إلى أن توريد اللقاحات ستكون على مراحل وليس دفعة واحدة.

وشدد على أنه لن يكون هناك استثناءات في إعطاء اللقاحات، وإنما ستكون بحسب الفئات والمراحل، وذلك من خلال تسجيل إلكتروني محوكم آليًا عن طريق تطبيق "صحتي"، متوقعًا بنهاية شهر يناير المقبل استهداف تطعيم أكثر من 50 ألف مواطن ومقيم.

ولفت وكيل وزارة الصحة للصحة العامة إلى أن قرار إغلاق العمرة منذ وقت مبكر من ظهور جائحة فيروس كورونا وحتى قبل ظهور الحالات بالمملكة؛ جنب البلاد -ولله الحمد- أن تكون بؤرة لنشر الفيروس في العالم!

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
11:59 PM

وكيل الصحة: حملة التطعيم بلقاح كورونا قد تستمر 9 أشهر ويجب استمرار الالتزام بالكمامة والتباعد

قال إن توريد اللقاحات ستكون على مراحل وليس دفعة واحدة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، عن الاستمرار في إعطاء اللقاح لأكثر من ثمانية أشهر مقبلة، مؤكدًا أن الالتزام بارتداء "الكمامة" والتباعد الاجتماعي مهم في الوقت الراهن حتى نصل إلى تطعيم 60 إلى 70 % من أفراد المجتمع.

وقال "جوخدار" لبرنامج الراصد: "تلقيت اللقاح أمس بحكم أنني رئيس اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، ولم أشعر بأي أعراض جانبية، ولله الحمد".

وأضاف: "الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي مهم، ويجب أن يستمر حتى بعد أخذ اللقاح، فهذا يحمي الفرد والمجتمع".

وقال: "ننصح بالالتزام بهذه السلوكيات الصحية حتى يتم تطعيم 60-70 ٪ من أفراد المجتمع، ونصل إلى المناعة المجتمعية"، لافتًا إلى أن "حملة التطعيم للمجتمع قد تستغرق منا من 8-9 أشهر".

ولفت "جوخدار" إلى أن المملكة هي رابع دولة في العالم بعد إنجلترا وأمريكا وكندا توفر لقاح "فايزر بيونتك" ضد كورونا، مشيرًا إلى أن توريد اللقاحات ستكون على مراحل وليس دفعة واحدة.

وشدد على أنه لن يكون هناك استثناءات في إعطاء اللقاحات، وإنما ستكون بحسب الفئات والمراحل، وذلك من خلال تسجيل إلكتروني محوكم آليًا عن طريق تطبيق "صحتي"، متوقعًا بنهاية شهر يناير المقبل استهداف تطعيم أكثر من 50 ألف مواطن ومقيم.

ولفت وكيل وزارة الصحة للصحة العامة إلى أن قرار إغلاق العمرة منذ وقت مبكر من ظهور جائحة فيروس كورونا وحتى قبل ظهور الحالات بالمملكة؛ جنب البلاد -ولله الحمد- أن تكون بؤرة لنشر الفيروس في العالم!

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