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بعد فرنسا ولوكسمبرج .. ألمانيا تطلب معلومات عن ممتلكات حاكم مصرف لبنان

وزارة العدل في برلين رفضت الكشف عنها

نقلت "رويترز" عن مصدر رسمي اليوم (الثلاثاء)، أن لبنان تلقى رسالة من ألمانيا تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل. ولم يرد "سلامة" بعد، على طلب من "رويترز" للتعليق.

وامتنع متحدث باسم وزارة العدل الألمانية عن التعليق على الأمر.

وأوضح مصدران قضائيان الأسبوع الماضي أن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي.

مصرف لبنان المركزي

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد فرنسا ولوكسمبرج .. ألمانيا تطلب معلومات عن ممتلكات حاكم مصرف لبنان
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدر رسمي اليوم (الثلاثاء)، أن لبنان تلقى رسالة من ألمانيا تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل. ولم يرد "سلامة" بعد، على طلب من "رويترز" للتعليق.

وامتنع متحدث باسم وزارة العدل الألمانية عن التعليق على الأمر.

وأوضح مصدران قضائيان الأسبوع الماضي أن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
02:55 PM

بعد فرنسا ولوكسمبرج .. ألمانيا تطلب معلومات عن ممتلكات حاكم مصرف لبنان

وزارة العدل في برلين رفضت الكشف عنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,504

نقلت "رويترز" عن مصدر رسمي اليوم (الثلاثاء)، أن لبنان تلقى رسالة من ألمانيا تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل. ولم يرد "سلامة" بعد، على طلب من "رويترز" للتعليق.

وامتنع متحدث باسم وزارة العدل الألمانية عن التعليق على الأمر.

وأوضح مصدران قضائيان الأسبوع الماضي أن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,541
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