النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 39048

5 مدن سعودية تسجل 1527 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مكة والمدينة والرياض وجدة والدمام

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام" 1527 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1912 حالة.

وتوزعت الـ1527 حالة على: مكة 438، وجدة 374، والرياض 363، والمدينة 248، والدمام 104 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 39.048 حالة، منها 27.345 حالة نشطة، و143 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 11.457 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 246 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
5 مدن سعودية تسجل 1527 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام" 1527 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1912 حالة.

وتوزعت الـ1527 حالة على: مكة 438، وجدة 374، والرياض 363، والمدينة 248، والدمام 104 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 39.048 حالة، منها 27.345 حالة نشطة، و143 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 11.457 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 246 حالة وفاة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
04:04 PM

5 مدن سعودية تسجل 1527 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مكة والمدينة والرياض وجدة والدمام

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
8,003

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام" 1527 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1912 حالة.

وتوزعت الـ1527 حالة على: مكة 438، وجدة 374، والرياض 363، والمدينة 248، والدمام 104 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 39.048 حالة، منها 27.345 حالة نشطة، و143 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 11.457 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 246 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,088
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,998
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,266
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,184

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة