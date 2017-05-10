5 مدن سعودية تسجل 1527 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مكة والمدينة والرياض وجدة والدمام

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام" 1527 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1912 حالة.

وتوزعت الـ1527 حالة على: مكة 438، وجدة 374، والرياض 363، والمدينة 248، والدمام 104 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 39.048 حالة، منها 27.345 حالة نشطة، و143 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 11.457 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 246 حالة وفاة.