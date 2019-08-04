"الصحة" تنظِّم دورة "المحاكاة" لإنقاذ الحالات الحرجة بين الحجاج

في إطار حرص الوزارة على رفع أداء كوادرها الطبية والفنية

نفَّذت وزارة "الصحة" في مستشفى "منى الجسر" دورة تدريبية عن المحاكاة؛ وذلك بهدف تدريب الأطباء والطاقم التمريضي على التعامل السريع، وإنقاذ الحالات الحرجة خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ؛ وذلك ضمن حرص الوزارة المستمر على رفع أداء كوادرها الطبية والفنية.

وشارك في الدورة نحو (30) ممارسًا صحيًّا، وتضمنت محاضرات نظرية، وورش عمل، وتدريبًا على "الدمى" المبرمجة للتأكد من جاهزية الفريق الطبي المكلف بالتدخل السريع للحالات الحرجة.

يُذكر أن مستشفيات وزارة الصحة في المشاعر المقدسة تواصل تكثيف دوراتها التدريبية، وتنظيم ورش العمل والفرضيات، قبل وصول الحجاج إلى مشعر منى.