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"الصحة" الموريتانية تدعو إلى تأجيل المؤتمرات والتظاهرات الدولية بسبب "كورونا"

المبرمجة في مارس وأبريل 2020 للأشهر المقبلة

دعت وزارة الصحة الموريتانية، إلى تأجيل المؤتمرات والتظاهرات الدولية المبرمجة في مارس وأبريل 2020، إلى الأشهر المقبلة، أو اقتصار حضورها على المقيمين حالياً في موريتانيا.

وأوضحت المديرية العامة للرقابة والتنظيم وجودة الخدمات الصحية؛ التابعة لوزارة الصحة الموريتانية، في رسالة موجهة إلى الهيئات المهنية، أن الأمر يعود إلى أسباب أمنية، والحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم تسجل في موريتانيا أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين نهاية عام 2019، وانتشر حتى الآن في أكثر من 80 دولة عبر العالم.

وزارة الصحة الموريتانية موريتانيا فيروس كورونا الجديد

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"الصحة" الموريتانية تدعو إلى تأجيل المؤتمرات والتظاهرات الدولية بسبب "كورونا"
سبق

دعت وزارة الصحة الموريتانية، إلى تأجيل المؤتمرات والتظاهرات الدولية المبرمجة في مارس وأبريل 2020، إلى الأشهر المقبلة، أو اقتصار حضورها على المقيمين حالياً في موريتانيا.

وأوضحت المديرية العامة للرقابة والتنظيم وجودة الخدمات الصحية؛ التابعة لوزارة الصحة الموريتانية، في رسالة موجهة إلى الهيئات المهنية، أن الأمر يعود إلى أسباب أمنية، والحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم تسجل في موريتانيا أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين نهاية عام 2019، وانتشر حتى الآن في أكثر من 80 دولة عبر العالم.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
01:26 PM

"الصحة" الموريتانية تدعو إلى تأجيل المؤتمرات والتظاهرات الدولية بسبب "كورونا"

المبرمجة في مارس وأبريل 2020 للأشهر المقبلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت وزارة الصحة الموريتانية، إلى تأجيل المؤتمرات والتظاهرات الدولية المبرمجة في مارس وأبريل 2020، إلى الأشهر المقبلة، أو اقتصار حضورها على المقيمين حالياً في موريتانيا.

وأوضحت المديرية العامة للرقابة والتنظيم وجودة الخدمات الصحية؛ التابعة لوزارة الصحة الموريتانية، في رسالة موجهة إلى الهيئات المهنية، أن الأمر يعود إلى أسباب أمنية، والحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم تسجل في موريتانيا أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين نهاية عام 2019، وانتشر حتى الآن في أكثر من 80 دولة عبر العالم.

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