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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية وتعيين 100 قاضٍ بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمره الكريم بترقية وتعيين (100) قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ــ أيده الله ــ بمرفق القضاء، سائلاً المولى -عز وجل- أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم.

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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية وتعيين 100 قاضٍ بوزارة العدل
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمره الكريم بترقية وتعيين (100) قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ــ أيده الله ــ بمرفق القضاء، سائلاً المولى -عز وجل- أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
12:58 PM

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية وتعيين 100 قاضٍ بوزارة العدل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
2,833

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمره الكريم بترقية وتعيين (100) قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ــ أيده الله ــ بمرفق القضاء، سائلاً المولى -عز وجل- أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم.

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