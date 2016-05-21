خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية وتعيين 100 قاضٍ بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمره الكريم بترقية وتعيين (100) قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ــ أيده الله ــ بمرفق القضاء، سائلاً المولى -عز وجل- أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم.