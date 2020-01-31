"تنمية نمار الرياض" تدعو الفتيات لـبرنامج "تمهير" لتأهيلهن لسوق العمل

ينطلق 9 فبراير ويسهم في محاربة البطالة من خلال التوعية والتدريب

دعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي نمار بالرياض لبرنامجها الأول "تمهير" الذي يمكن الفتيات من افتتاح مشاريعهن الخاصة.

ويهدف البرنامج لتطوير مهارات الفتيات وتأهيلهن لسوق العمل، كما يسهم في محاربة البطالة من خلال توعية وتدريب الفتيات على أفضلية العمل الحر.

ويزمع إقامة البرنامج بمشيئة الله يوم الأحد 15 جمادى الآخرة 1441/ 9 فبراير 2020، وتكون مدة البرنامج شهراً من الساعة ٤ عصراً حتى ٨ مساءً بمقر نادي الحي، كما تم توفير النقل للمستفيدات مجانياً مع تقديم شهادات نهاية البرنامج للمشاركات.