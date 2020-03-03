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65 مزارعًا يجتازون الفحص المخبري للمشاركة بمهرجان الزيتون بالجوف

أعمال الفحص شملت 180 ألف لتر زيت و20 ألف كيلو زيتون مكبوس

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان رئيس اللجنة العليا لمهرجان زيتون الجوف الدولي الثالث عشر على مختبر سلامة الأغذية التابع لأمانة منطقة الجوف؛ لمتابعة سير إجراءات الفحوص اللازمة.

وأوضح مدير مختبر سلامة الأغذية بالأمانة المهندس فهد الضويحي رئيس لجنة الفحص والجودة أن المختبر قام بفحص 180 ألف لتر من زيت الزيتون و20 ألف كيلو من الزيتون المكبوس، حيث يتم إجراء الفحوص المخبرية للزيت؛ للتأكد من نسب الحموضة والتزنخ والغش والأحماض الدهنية والمعادن الثقيلة والرطوبة والتذوق، بالإضافة لأربعة اختبارات على عينات الزيتون المكبوس تشمل المظهر والقوام والفحص المجهري ووجود حشرات وفطريات وخمائر.

وبيّن المهندس "الضويحي" أن منتجات 65 مزارعاً اجتازت الفحص حتى الآن، وذلك وفق المواصفات القياسية السعودية والمعايير الدولية المعتمدة باستخدام أحدث الأجهزة المخبرية التي يعمل عليها مختصّون بالمختبر من ذوي الخبرة، ليتم بعدها وضع الملصق الخاص "مجاز" وهو الشرط الرئيسي لدخول المنتج للمشاركة بالمهرجان مؤكداً على استمرار العمل واستقبال منتجات المزارعين حتى إكتمال العدد.

من جانبه، قدّم أمين منطقة الجوف شكره للقائمين على المختبر، وموجهًا بالحرص على سلامة المنتج ومواصلة الجهود في خدمة المزارعين ليتسنى لهم المشاركة في المهرجان.

مهرجان الزيتون بالجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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65 مزارعًا يجتازون الفحص المخبري للمشاركة بمهرجان الزيتون بالجوف
سبق

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان رئيس اللجنة العليا لمهرجان زيتون الجوف الدولي الثالث عشر على مختبر سلامة الأغذية التابع لأمانة منطقة الجوف؛ لمتابعة سير إجراءات الفحوص اللازمة.

وأوضح مدير مختبر سلامة الأغذية بالأمانة المهندس فهد الضويحي رئيس لجنة الفحص والجودة أن المختبر قام بفحص 180 ألف لتر من زيت الزيتون و20 ألف كيلو من الزيتون المكبوس، حيث يتم إجراء الفحوص المخبرية للزيت؛ للتأكد من نسب الحموضة والتزنخ والغش والأحماض الدهنية والمعادن الثقيلة والرطوبة والتذوق، بالإضافة لأربعة اختبارات على عينات الزيتون المكبوس تشمل المظهر والقوام والفحص المجهري ووجود حشرات وفطريات وخمائر.

وبيّن المهندس "الضويحي" أن منتجات 65 مزارعاً اجتازت الفحص حتى الآن، وذلك وفق المواصفات القياسية السعودية والمعايير الدولية المعتمدة باستخدام أحدث الأجهزة المخبرية التي يعمل عليها مختصّون بالمختبر من ذوي الخبرة، ليتم بعدها وضع الملصق الخاص "مجاز" وهو الشرط الرئيسي لدخول المنتج للمشاركة بالمهرجان مؤكداً على استمرار العمل واستقبال منتجات المزارعين حتى إكتمال العدد.

من جانبه، قدّم أمين منطقة الجوف شكره للقائمين على المختبر، وموجهًا بالحرص على سلامة المنتج ومواصلة الجهود في خدمة المزارعين ليتسنى لهم المشاركة في المهرجان.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
06:03 PM

65 مزارعًا يجتازون الفحص المخبري للمشاركة بمهرجان الزيتون بالجوف

أعمال الفحص شملت 180 ألف لتر زيت و20 ألف كيلو زيتون مكبوس

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان رئيس اللجنة العليا لمهرجان زيتون الجوف الدولي الثالث عشر على مختبر سلامة الأغذية التابع لأمانة منطقة الجوف؛ لمتابعة سير إجراءات الفحوص اللازمة.

وأوضح مدير مختبر سلامة الأغذية بالأمانة المهندس فهد الضويحي رئيس لجنة الفحص والجودة أن المختبر قام بفحص 180 ألف لتر من زيت الزيتون و20 ألف كيلو من الزيتون المكبوس، حيث يتم إجراء الفحوص المخبرية للزيت؛ للتأكد من نسب الحموضة والتزنخ والغش والأحماض الدهنية والمعادن الثقيلة والرطوبة والتذوق، بالإضافة لأربعة اختبارات على عينات الزيتون المكبوس تشمل المظهر والقوام والفحص المجهري ووجود حشرات وفطريات وخمائر.

وبيّن المهندس "الضويحي" أن منتجات 65 مزارعاً اجتازت الفحص حتى الآن، وذلك وفق المواصفات القياسية السعودية والمعايير الدولية المعتمدة باستخدام أحدث الأجهزة المخبرية التي يعمل عليها مختصّون بالمختبر من ذوي الخبرة، ليتم بعدها وضع الملصق الخاص "مجاز" وهو الشرط الرئيسي لدخول المنتج للمشاركة بالمهرجان مؤكداً على استمرار العمل واستقبال منتجات المزارعين حتى إكتمال العدد.

من جانبه، قدّم أمين منطقة الجوف شكره للقائمين على المختبر، وموجهًا بالحرص على سلامة المنتج ومواصلة الجهود في خدمة المزارعين ليتسنى لهم المشاركة في المهرجان.

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