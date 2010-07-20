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جامع عائشة الراجحي يحتفل بمصليه بمناسبة العيد

يعدّ ثاني أكبر جامع في مكة المكرمة بعد الحرم

احتفالًا بعيد الأضحى المبارك وضمن الإجراءات الاحترازية؛ استقبل جامع "عائشة الراجحي" بمجمع تلال بحي النسيم في مكة المكرمة، باستقبال المصلين بحلويات العيد ومياه زمزم، ووزعت العديد من الألعاب على الأطفال.

يُذكر أن جامع "عائشة الراجحي" يعدّ ثاني أكبر جامع بمكة المكرمة بعد الحرم المكي الشريف، وتم افتتاحه في 22 شعبان من عام 1434هـ.

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جامع عائشة الراجحي يحتفل بمصليه بمناسبة العيد
سبق

احتفالًا بعيد الأضحى المبارك وضمن الإجراءات الاحترازية؛ استقبل جامع "عائشة الراجحي" بمجمع تلال بحي النسيم في مكة المكرمة، باستقبال المصلين بحلويات العيد ومياه زمزم، ووزعت العديد من الألعاب على الأطفال.

يُذكر أن جامع "عائشة الراجحي" يعدّ ثاني أكبر جامع بمكة المكرمة بعد الحرم المكي الشريف، وتم افتتاحه في 22 شعبان من عام 1434هـ.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
04:16 PM

جامع عائشة الراجحي يحتفل بمصليه بمناسبة العيد

يعدّ ثاني أكبر جامع في مكة المكرمة بعد الحرم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفالًا بعيد الأضحى المبارك وضمن الإجراءات الاحترازية؛ استقبل جامع "عائشة الراجحي" بمجمع تلال بحي النسيم في مكة المكرمة، باستقبال المصلين بحلويات العيد ومياه زمزم، ووزعت العديد من الألعاب على الأطفال.

يُذكر أن جامع "عائشة الراجحي" يعدّ ثاني أكبر جامع بمكة المكرمة بعد الحرم المكي الشريف، وتم افتتاحه في 22 شعبان من عام 1434هـ.

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