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فرنسا تحذر إيران من مخالفة الاتفاق النووي

طالبتها بالتراجع عن تخصيب اليورانيوم

حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، من أن إيران لن تكسب شيئًا من مخالفة بنود الاتفاق النووي، وذلك ردًا على إعلان طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول على أن التشكيك في الاتفاق النووي سيؤدي فقط إلى زيادة التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة، بحسب "رويترز".

ولفتت المتحدثة إلى أنه لهذا السبب تطالب فرنسا وشركاؤها الأوروبيون إيران بقوة بالتراجع عن التخصيب الزائد لليورانيوم دون تأخير والامتناع عن أي إجراءات أخرى تقوض التزاماتها النووية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق اليوم أن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو الجاري إلى أي مستوى تحتاج إليه متجاوزة حد النقاء المنصوص عليه في اتفاق 2015 والبالغ 3.67 في المائة.

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فرنسا تحذر إيران من مخالفة الاتفاق النووي
سبق

حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، من أن إيران لن تكسب شيئًا من مخالفة بنود الاتفاق النووي، وذلك ردًا على إعلان طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول على أن التشكيك في الاتفاق النووي سيؤدي فقط إلى زيادة التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة، بحسب "رويترز".

ولفتت المتحدثة إلى أنه لهذا السبب تطالب فرنسا وشركاؤها الأوروبيون إيران بقوة بالتراجع عن التخصيب الزائد لليورانيوم دون تأخير والامتناع عن أي إجراءات أخرى تقوض التزاماتها النووية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق اليوم أن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو الجاري إلى أي مستوى تحتاج إليه متجاوزة حد النقاء المنصوص عليه في اتفاق 2015 والبالغ 3.67 في المائة.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
08:39 PM

فرنسا تحذر إيران من مخالفة الاتفاق النووي

طالبتها بالتراجع عن تخصيب اليورانيوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، من أن إيران لن تكسب شيئًا من مخالفة بنود الاتفاق النووي، وذلك ردًا على إعلان طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول على أن التشكيك في الاتفاق النووي سيؤدي فقط إلى زيادة التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة، بحسب "رويترز".

ولفتت المتحدثة إلى أنه لهذا السبب تطالب فرنسا وشركاؤها الأوروبيون إيران بقوة بالتراجع عن التخصيب الزائد لليورانيوم دون تأخير والامتناع عن أي إجراءات أخرى تقوض التزاماتها النووية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق اليوم أن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو الجاري إلى أي مستوى تحتاج إليه متجاوزة حد النقاء المنصوص عليه في اتفاق 2015 والبالغ 3.67 في المائة.

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