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بالصور.. خطأ طبي يترك زجاجاً في ذراع شاب 5 أيام بالليث

"الصحة" تفتح تحقيقًا لمحاسبة المتسببين والمهملين

لا يزال مسلسل الأخطاء الطبية مستمرا في مستشفيات منطقة جازان، كان آخر تلك القصص ما كشفه لـ "سبق" أحد المواطنين الذين تعرضوا لمضاعفات صحية بسبب خطأ طبي حدث له قبل أيام في مستشفى محافظة الريث .

يقول المواطن "قدر الله علي بحادث مروري قبل ثمانية أيام وحصل لي حادث انقلاب السيارة وتعرضت لبعض الجروح والكدمات. وتم إسعافي إلى مستشفى الريث العام".

وأضاف "دخلت المستشفى كأي إنسان مصاب في حادث. دخلت ملطخا بالدماء، جروح عميقة ونزيف مستمر".

وتابع " أجروا لي إسعافات أولية بدون أشعة وبدون أي شيء، ثم خيطوا الجرح. وبعد الخياطة قاموا بعمل أشعة للجرح ثم قالوا لي إن كل شىء على ما يرام".

وأردف "جلست خمسة أيام، وحدثت لي في تلك الفترة آلام شديدة، وتورم ذراعي بشكل مخيف ، فما كان مني إلا الذهاب لأحد المستشفيات في المنطقة، الذي أجرى لي أشعة واستخرجوا الزجاج الذي تمت الخياطة عليه من مستشفى الريث" .

وطالب المواطن مدير الشؤون الصحية في جازان بفتح ملف القضية والتحقيق ومحاسبة المتسببين والمهملين، والالتفات إلى مستشفى محافظة الريث "الذي يعمل بإمكانات مستوصف وليس مستشفى" .

وأوضحت صحة جازان بأنه تم التواصل مع المريض وحضر إلى المستشفى لتقديم شكوى رسمية ليتم التحقيق مع الطبيب المعالج بناءً على الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. خطأ طبي يترك زجاجاً في ذراع شاب 5 أيام بالليث
سبق

لا يزال مسلسل الأخطاء الطبية مستمرا في مستشفيات منطقة جازان، كان آخر تلك القصص ما كشفه لـ "سبق" أحد المواطنين الذين تعرضوا لمضاعفات صحية بسبب خطأ طبي حدث له قبل أيام في مستشفى محافظة الريث .

يقول المواطن "قدر الله علي بحادث مروري قبل ثمانية أيام وحصل لي حادث انقلاب السيارة وتعرضت لبعض الجروح والكدمات. وتم إسعافي إلى مستشفى الريث العام".

وأضاف "دخلت المستشفى كأي إنسان مصاب في حادث. دخلت ملطخا بالدماء، جروح عميقة ونزيف مستمر".

وتابع " أجروا لي إسعافات أولية بدون أشعة وبدون أي شيء، ثم خيطوا الجرح. وبعد الخياطة قاموا بعمل أشعة للجرح ثم قالوا لي إن كل شىء على ما يرام".

وأردف "جلست خمسة أيام، وحدثت لي في تلك الفترة آلام شديدة، وتورم ذراعي بشكل مخيف ، فما كان مني إلا الذهاب لأحد المستشفيات في المنطقة، الذي أجرى لي أشعة واستخرجوا الزجاج الذي تمت الخياطة عليه من مستشفى الريث" .

وطالب المواطن مدير الشؤون الصحية في جازان بفتح ملف القضية والتحقيق ومحاسبة المتسببين والمهملين، والالتفات إلى مستشفى محافظة الريث "الذي يعمل بإمكانات مستوصف وليس مستشفى" .

وأوضحت صحة جازان بأنه تم التواصل مع المريض وحضر إلى المستشفى لتقديم شكوى رسمية ليتم التحقيق مع الطبيب المعالج بناءً على الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
04:20 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:17 AM

بالصور.. خطأ طبي يترك زجاجاً في ذراع شاب 5 أيام بالليث

"الصحة" تفتح تحقيقًا لمحاسبة المتسببين والمهملين

A A A
عبدالعزيز الريثي - جازان
18
30,546

لا يزال مسلسل الأخطاء الطبية مستمرا في مستشفيات منطقة جازان، كان آخر تلك القصص ما كشفه لـ "سبق" أحد المواطنين الذين تعرضوا لمضاعفات صحية بسبب خطأ طبي حدث له قبل أيام في مستشفى محافظة الريث .

يقول المواطن "قدر الله علي بحادث مروري قبل ثمانية أيام وحصل لي حادث انقلاب السيارة وتعرضت لبعض الجروح والكدمات. وتم إسعافي إلى مستشفى الريث العام".

وأضاف "دخلت المستشفى كأي إنسان مصاب في حادث. دخلت ملطخا بالدماء، جروح عميقة ونزيف مستمر".

وتابع " أجروا لي إسعافات أولية بدون أشعة وبدون أي شيء، ثم خيطوا الجرح. وبعد الخياطة قاموا بعمل أشعة للجرح ثم قالوا لي إن كل شىء على ما يرام".

وأردف "جلست خمسة أيام، وحدثت لي في تلك الفترة آلام شديدة، وتورم ذراعي بشكل مخيف ، فما كان مني إلا الذهاب لأحد المستشفيات في المنطقة، الذي أجرى لي أشعة واستخرجوا الزجاج الذي تمت الخياطة عليه من مستشفى الريث" .

وطالب المواطن مدير الشؤون الصحية في جازان بفتح ملف القضية والتحقيق ومحاسبة المتسببين والمهملين، والالتفات إلى مستشفى محافظة الريث "الذي يعمل بإمكانات مستوصف وليس مستشفى" .

وأوضحت صحة جازان بأنه تم التواصل مع المريض وحضر إلى المستشفى لتقديم شكوى رسمية ليتم التحقيق مع الطبيب المعالج بناءً على الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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