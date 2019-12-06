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رئيس نادي الإبل: فرق مختصة لإنهاء إجراءات "الفحل وإنتاجه" بمواقعها

قرار يسمح للملاك بعدم إحضارها للمشاركة إذا رغبوا وإتمام عمليات الفحص

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، السماح للملاك بعدم إحضارها للمشاركة إذا رغبوا؛ في فئة الفحل وإنتاجه، وانتقال الفرق المتخصصة إلى مواقعها.

وأوضح "ابن حثلين"، أنه نظراً لما يوليه نادي الإبل من أهمية بالغة لفحول إبل الجزيرة العربية، قررنا اليوم السماح للملاك بعدم إحضارها للمشاركة إذا رغبوا؛ في فئة الفحل وإنتاجه، وانتقال الفرق المتخصصة إلى مواقع الفحول للفحص وإنهاء الإجراءات اللازمة.

رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين السماح للملاك فئة الفحل وإنتاجه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس نادي الإبل: فرق مختصة لإنهاء إجراءات "الفحل وإنتاجه" بمواقعها
سبق

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، السماح للملاك بعدم إحضارها للمشاركة إذا رغبوا؛ في فئة الفحل وإنتاجه، وانتقال الفرق المتخصصة إلى مواقعها.

وأوضح "ابن حثلين"، أنه نظراً لما يوليه نادي الإبل من أهمية بالغة لفحول إبل الجزيرة العربية، قررنا اليوم السماح للملاك بعدم إحضارها للمشاركة إذا رغبوا؛ في فئة الفحل وإنتاجه، وانتقال الفرق المتخصصة إلى مواقع الفحول للفحص وإنهاء الإجراءات اللازمة.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
05:38 PM

رئيس نادي الإبل: فرق مختصة لإنهاء إجراءات "الفحل وإنتاجه" بمواقعها

قرار يسمح للملاك بعدم إحضارها للمشاركة إذا رغبوا وإتمام عمليات الفحص

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,388

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، السماح للملاك بعدم إحضارها للمشاركة إذا رغبوا؛ في فئة الفحل وإنتاجه، وانتقال الفرق المتخصصة إلى مواقعها.

وأوضح "ابن حثلين"، أنه نظراً لما يوليه نادي الإبل من أهمية بالغة لفحول إبل الجزيرة العربية، قررنا اليوم السماح للملاك بعدم إحضارها للمشاركة إذا رغبوا؛ في فئة الفحل وإنتاجه، وانتقال الفرق المتخصصة إلى مواقع الفحول للفحص وإنهاء الإجراءات اللازمة.

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